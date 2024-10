Norveç Prensesi Martha Louise, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Murat Evgin, geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin organizasyonuyla Norveç’te düzenlenen Cumhuriyet balosunda konser verdi.

Murat Evgin, Atatürk için yazdığı 'Şeref Sözüm'den 'Memleketim'e, 'Can’t Take My Eyes Off Of You'dan 'İzmir Marşı'na uzanan repertuvarıyla izleyenlere coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.

Sanatçıyı, izleyenler arasında Norveç Prensesi Martha Louise ile yeni evlendiği eşi Durek Verrett’te vardı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Prenses ve eşi, Evgin’in söylediği 'Can’t Take My Eyes Off Of You' isimli şarkı eşliğinde dans etti.