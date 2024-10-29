Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Norveç Prensesi Martha Louise, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Magazin haberleri

        Norveç Prensesi Martha Louise, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Norveç Prensesi Martha Louise, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Norveç'te düzenlediği Cumhuriyet balosunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Murat Evgin, geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin organizasyonuyla Norveç’te düzenlenen Cumhuriyet balosunda konser verdi.

        Murat Evgin, Atatürk için yazdığı 'Şeref Sözüm'den 'Memleketim'e, 'Can’t Take My Eyes Off Of You'dan 'İzmir Marşı'na uzanan repertuvarıyla izleyenlere coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.

        Sanatçıyı, izleyenler arasında Norveç Prensesi Martha Louise ile yeni evlendiği eşi Durek Verrett’te vardı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Prenses ve eşi, Evgin’in söylediği 'Can’t Take My Eyes Off Of You' isimli şarkı eşliğinde dans etti.

        REKLAM

        Murat Evgin'in imzalı albümleri gecede açık artırma ile 5400 Norveç Kronu’na (16.848 TL) satıldı. Geliri, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlanan albümleri, Nurcan Erkıran satın aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhuriyet
        #Norveç Prensesi Martha Louise
        #Murat Evgin
        #cumhuriyet bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri!
        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri!
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"