Eski hakemler, Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı kararlarını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Mücadeleye hakem Arda Kardeşler'in verdiği ve vermediği kararlar damgasını vurdu. Galatasaray Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, Beşiktaş ise Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde hakemlere büyük tepki gösterdi. Eski hakemler, derbinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yöneten hakem Arda Kardeşler'in kararları çok tartışılırken, yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler, Arda Kardeşler'in kararlarını değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...
SORU: 12. dakikada gol öncesi faul kararı, sonra gol oldu. Yorumunuz nedir?
Deniz Çoban: Net bir faul.
Bahattin Duran: Semih'in elleri ve diziyle müdahalesi var. Faul kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Burada Semih'in faul yaptığını düşünüyorum.
SORU: Davinson'un Immobile'ye müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sportmence hareket, sarı kart. Bu hamle rakibin yüzüne yapılırsa, orada kırmızı düşünülebilir.
Bahattin Duran: Burada yumruk yok. Şiddetli, yaralayıcı darbe değil. Sportmenlik dışı müdahale ve faul.
Bülent Yıldırım: Solla karın boşluğuna yoklama e tamamlayıcı ikinci hamle... Net bir faul ve sarı kart.
SORU: Davinson'un Joao Mario'ya müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sarı kartı hak etti.
Bahattin Duran: Faul ve sarı kart.
Bülent Yıldırım: Hakem bizim gördüğümüz açıdan görse, sarı kart verirdi.
SORU: Felix Uduokhai'nin Mauro Icardi'ye mühalesi var mı, penaltı mı?
Deniz Çoban: Savunmacının sağ dizi, Icardi'nin sol baldırına darbe vuruyor ve dengesini kaybediyor. Görüntü bu. Yapılan müdahale neticesinde, oyuncunun bir sonraki hamleyi yapması etkilenmiş mi? bence etkilenmiş, bir başkası kolayca kendini yere bıraktığını da söyleyebilir, saygı duyuyorum. Bence penaltı. Bu bir VAR konusu olamaz, hakem takdiri. Bana göre penaltı daha doğru olurdu.
Bahattin Duran: İki oyuncunun da amacı top ama Icardi daha önce davranıp, rakibinin önüne geçiyor. Uduokhai'nin diziyle müdahalesi var, benim için net penaltı. Sahada görmek kolay olmayabilir ama oturduğum yerden gördüğüm açı net. VAR müdahalesi buna olmaz.
Bülent Yıldırım: Uduokhai topla oynamak istiyor ama arkada kaldığı için riskli hamle yapıyor ve Icardi'nin dizini bozdu. Bence de penaltı.
SORU: Davinson'un Rafa'ya müdahalesinde faul var mı?
Deniz Çoban: Davinson bir yaptı pas geçti, sonra sarı kartlık harekete kart vermedi. Burada da kart hak ediyor ve umut vadeden atak... Üçüncü ihlal ve sarı kart beklerdim. Sanırım faul de vermedi. Sanchez'in üç sarı kartlık ihlalinden iki tanesine hakem faul çalmadı.
Bahattin Duran: Tartışmasız bir faul. Umut vadeden atak, net faul ve net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Umut vadeden atak ve rakibin kavalına vuruyor. %100 sarı kart, tartışması yok.
SORU: Barış Alper'in Svensson'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Barış, Svensson'un oyuna hemen başlamasını istemiyor. Hemen topu kullanmasını istemiyor çünkü sol tarafı boş bıraktı. Burada sarı kart olmalıydı.
Bahattin Duran: Burada net bir sarı kart çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Örnek bir sarı kart pozisyonu. Hakem bunu değerlendirmeliydi.
SORU: Barış Alper'in Immobile'ye müdahalesinde sarı kart doğru mu, kırmızı gerekir mi?
Bahattin Duran: Muslera koşarak çıktı, hakemin kararına itiraz etti. Çizgiyi terk etmediğini söylüyor kart görmemek için ama topa da vuruyor. Muslera'nın hareketi çok net sarı kart. Barış Alper'in pozisyonu da faul. Immobile sağ ayağıyla topu alacak ve kaleye gidecek. Bence Galatasaraylı diğer oyuncu yakalayamaz. Bariz gol şansı çok yüksek. Bu yüzden Barış'a kırmızı çıkmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Muslera'nın sarı kart görmesi fikrine katılıyorum. Hem itiraz, hem topa vurma... Parmak işareti var ama Okan Hoca gibi 'Hayır, hayır' anlamında yapıyor. Diğer oyuncunun, Immobile'yi yakalama şansı yok. Açık, bariz ve net gol şansı... %100 kırmızı kart ve VAR'ın da karışması lazım.
Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı var. Hakem açı olarak dar alana odaklandı, topun nerede olduğuna fikir sahibi değil; arkada kaldı. Dar açıdan değerlendirdiği için yanıldığını düşünüyorum. Pozisyon mutlak gol şansı ve kırmızı kart.
SORU: Uduokhai'nin Sara'ya müdahalesinda kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sarı kart gerekemez.
Bahattin Duran: Sadece bir faul.
Bülent Yıldırım: Kartlık bir müdahale yok.
SORU: Davinson Sanchez'e çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Davinson, Immobile'ye müdahalesinin ardından faul çalmasına itiraz etti ve topa vurdu. Sarı kart çıktı, doğru.
Bahattin Duran: Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru kart.
SORU: Barış Alper'in Rafa'yı çekmesinin ardından ikinci sarı kart çıkmalı mıydı?
Deniz Çoban: Barış'ın hareketi açık bir faul, kartlık bir şey yok.
Bahattin Duran: Faul ama sarı kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Futbol içinde bir faul, karta gerek yok.
SORU: Galatasaray'ın ikinci golünden önce hakem, Ersin'in yerini kontrol etmeli miydi?
Bahattin Duran: Hakem, Ersin'i kontrol etmeden düdük çaldı. Ersin haklı olarak itirazda bulundu. Ancak hakeme koşmasının karşılığı sarı kart.
Deniz Çoban: Kaleci barajı yaptıracak, bekleyeceksiniz. Kaleci yerine geçecek ve ondan sonra vuruş için izin verilecek. Ayrıca barajın da yeterli mesafede olduğunu düşünmüyorum, yakın. Barajlarda küçük adım ile 9.15 sayıyor, bunu da gözden geçirsin. Bu arada Ersin'in bir şekilde yerine geçtiğini ve ne olursa olsun o topu kurtaramayacağını söyleyenler de var. Ancak hakem yapması gerekeni eksik uyguladı.
Bülent Yıldırım: Hakem serbest vuruş öncesi kontrollerde hatalı, Ersin'i düşünerek hareket etmeliydi diyoruz. Ancak kusura bakmayın, Ersin'in de hata yaptığını düşünüyorum. O da hızlı davranmalıydı bence.
SORU: Gedson'un Jelert'e mühalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bence faul, kart olmaz.
Bahattin Duran: Sarı kart çıkmalıydı diye düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Burada sadece bir faul, kart bence yok.
SORU: Barış Alper'in Semih'i çekmesinde ikincisi sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bu kez Barış formadan çekiyor. "Bir, iki, üç" diyerek sarı kartı çıkartmanız lazım. Arda Kardeşler konumu itibariyle bunu yapabilecek kapasitede. Kaan Ayhan'ın çekmesinden daha ısrarlı ve sportmentlik dışı kart. Ayrıca Torreira da Semih'in ayağına basıyor, bu da kartlık. Burada yardımcı da uyaracak, kartı çıkarttıracak. Süleyman Özay, derbilerin sabit yardımcı hakemiyseniz bunu uyaracaksınız.
Bahattin Duran: %100 sarı var ve Barış'ın %100 kırmızı görmesi lazımdı. Ayrıca Torreira'ya da sarı çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Torreira'nın basması sarı kart. Barış'a da ikinci sarıdan kırmızı kart çıkmalıydı.
SORU: Lucas Torreira'nın Gedson'a müdahalesinde penaltı var mı?
Bahattin Duran: Tek eliyle rakibine bir teması var. Torreira riskli bir hareket yaptı ama bence penaltı için yeterli bir ihlal değil.
Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Gedson da iyi niyetli değil. Abartı tepki, penaltı yok.
SORU: Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonda Emirhan Topçu'ya sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Barış'ın müdahalesinde kale yakın, burada mesafe tartışmalı hale gelmiş. Burada top yerden sekiyor ve oyuncular yan yana... Osimhen o faule maruz kalmasa, topu tutacak bekleyecek.. Svensson'un yetişme ihtimali de doğacak. Yunus, Immobile'ye yetişmesi için zaman ve mesafe azdı. Bu yüzden sarı kart doğru. İki pozisyon birbirinin aynısı değil. Dünyanın en hızlı oyuncusu bile olsa burada hıza göre değerlendirme yapılmaz.
Bülent Yıldırım: Mesafe yönünden sarı kart, kontrol olasılığı yönünden sarı kart, topun ve savunma oyuncuları yönünden sarı kart...
Bahattin Duran: Burada bariz gol şansı yok. O yüzden sarı kart.
Bülent Yıldırım: Mesafe yönünden sarı kart, kontrol olasılığı yönünden sarı kart, topun ve savunma oyuncuları yönünden sarı kart...
SORU: Sallai yerde kaldı, pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Yan yana kesinlikle temas var ama penaltı değil.
Deniz Çoban: Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
SORU: Kerem Demirbay'ın hareketine sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Kontrolsüz hareket, sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Sarı kartlık hareket.
Bülent Yıldırım: Sarı çıkmalıydı.