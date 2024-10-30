Sakarya'da olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekânının önünde meydana geldi.

MEKANDA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek (21) ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAÇMAK İSTERKEN ÇELME TAKTILAR Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek’e, T.K. çelme taktı.

ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.