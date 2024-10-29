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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:16
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

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        Montella, hafta sonu oynanan ve 4-4 sona eren Inter-Juventus maçında 2 gol atan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

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        "KENAN YILDIZ ADINA ÇOK MUTLUYUM"

        İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız adına çok mutluyum. Bu başarı en doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında İtalya derbisinde (Inter - Juventus) iki gol atan en genç oyuncu oldu. Bitiricilikte ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynamada önemli bir etki yarattı. Türkiye'de onun hakkında çok konuşuluyor ve bunu hak ediyor." dedi.

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        "KENAN YILDIZ'DAN HİÇ ŞÜPHEM YOKTU"

        Açıklamalarına devam eden Montella, "Maçı izlerken Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu çünkü o olgun ve zihinsel olarak gelişmiş bir çocuk. Davranışlarında asla hata yapmaz." sözlerini sarf etti.

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        "BASİT GOLLER ATMAYI DA ÖĞRENMELİ"

        Montella, Kenan Yıldız için, "Kenan, kaleye daha iyi hücum etmek için çalışmalı ve son 20 metrede daha iyi olmalı. Şu ana kadar hep olağanüstü goller attı, basit goller atmayı da öğrenmeli, dönen toplara ve duran toplara daha fazla çalışmalı." diye konuştu.

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        "MOTTA ONU SOL AÇIKTA OYNATARAK İYİ İŞ ÇIKARDI"

        Kenan Yıldız'ın Juventus'taki rolü için de konuşan Vincenzo Montella, "Motta'nın Kenan'ı milli takımda olduğu gibi sol dışta oynatarak iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. İkinci forvet olarak da oynayabilir, hatta belki bunu daha çok seviyordur. Ama şu an sol açıkta yıkıcı olabilir. Benim için onun rolü bu." dedi.

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