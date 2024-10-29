Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, alınan bilgiye göre, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Olayda hayatını kaybeden Sinan Budak. AA'da yer alan habere göre ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Olayra hayatını kaybeden Veysel Taştan. İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PEŞ PEŞE ACI HABER GELDİ Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.