Bir derbiye daha Okan Buruk imzası!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde yoluna namağlup devam ediyor. Beşiktaş'ı derbide 2-1'le geçen sarı-kırmızılılarda Buruk dokunuşlarıyla büyük maç zaferlerine bir yenisini ekledi
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi ve namağlup tek takım kaldı.
Sarı-kırmızılılardaki üçüncü sezonuna giren Okan Buruk, bir derbide daha dokunuşlarıyla derbi zaferine imza attı.
Okan Buruk ve kurmayları hafta boyunca yapılan analizlerde Beşiktaş’ın en etkili silahının hızlı geçişler olduğunu tespit etti.
Elfsborg’a karşı 3 stoperli kurguyla çıkan Galatasaray derbide dörtlü savunmaya döndü.
Özellikle Gedson Fernandes ve Rafa Silva’nın savunma arkası koşularına önlem alan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı sol beke çekti.
Barış’ın süratini ve temaslı oyununu savunma geçişlerinde sayıca eksik yakalanmamayı planlayan Buruk, Mertens’i de kulübeye çekti.
Derbide fiziksel kalite ve sertliği artırmak için Roland Sallai’yi 11’de başlatan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’ı duran toplarla avladı.
Bu sezonun Avrupa’nın beş büyük liginde en çok duran top golü atan takımı olan sarı-kırmızılılar 3 puana iki duran top golüyle uzandı.
Sezon başında ‘büyük maç’ performansıyla eleştirilen Okan Buruk, derbilerdeki galibiyet oranını da yüzde 71’e çekti.