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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bir derbiye daha Okan Buruk imzası! - Galatasaray Haberleri

        Bir derbiye daha Okan Buruk imzası!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde yoluna namağlup devam ediyor. Beşiktaş'ı derbide 2-1'le geçen sarı-kırmızılılarda Buruk dokunuşlarıyla büyük maç zaferlerine bir yenisini ekledi

        Giriş: 29.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:54
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        Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi ve namağlup tek takım kaldı.

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        Sarı-kırmızılılardaki üçüncü sezonuna giren Okan Buruk, bir derbide daha dokunuşlarıyla derbi zaferine imza attı.

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        Okan Buruk ve kurmayları hafta boyunca yapılan analizlerde Beşiktaş’ın en etkili silahının hızlı geçişler olduğunu tespit etti.

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        Elfsborg’a karşı 3 stoperli kurguyla çıkan Galatasaray derbide dörtlü savunmaya döndü.

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        Özellikle Gedson Fernandes ve Rafa Silva’nın savunma arkası koşularına önlem alan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı sol beke çekti.

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        Barış’ın süratini ve temaslı oyununu savunma geçişlerinde sayıca eksik yakalanmamayı planlayan Buruk, Mertens’i de kulübeye çekti.

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        Derbide fiziksel kalite ve sertliği artırmak için Roland Sallai’yi 11’de başlatan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’ı duran toplarla avladı.

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        Bu sezonun Avrupa’nın beş büyük liginde en çok duran top golü atan takımı olan sarı-kırmızılılar 3 puana iki duran top golüyle uzandı.

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        Sezon başında ‘büyük maç’ performansıyla eleştirilen Okan Buruk, derbilerdeki galibiyet oranını da yüzde 71’e çekti.

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        Geride kalan iki sezondaki Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde sürpriz değişiklikler yapan Buruk, bir derbiye daha imza attı.

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