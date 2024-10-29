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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü - HABERLER | Son dakika haberleri

        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!

        Kars'ta, akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:37
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        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
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        Kars'ta, İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

        AKÜLÜ ARACIYLA OYNUYORDU

        AA'da yer alan habere göre bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.

        AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #kars
        #Son dakika haberler
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