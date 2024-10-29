Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
Kars'ta, akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Kars'ta, İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
AKÜLÜ ARACIYLA OYNUYORDU
AA'da yer alan habere göre bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.
AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.