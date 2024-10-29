Özgür Özel: Meclis toplansın, bir toplumsal mutabakatı hep beraber arayalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteci ile Ankara’da yemekli bir toplantıda bir araya gelerek güncel gelişmeleri değerlendirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışı ve “Kürt sorunu yoktur” sözlerini değerlendiren Özel, “Kürt sorununun olmadığını söylemek de Kürt sorununun olduğunu gösterir. Özal’dan beri başlayan süreci yarım yüzyıl geriye götürür” dedi.

Özel, “Erdoğan’ın istediği Anayasa değişikliğinin yapılmasıyla bir mesele hallolmaz. Devlet Bahçeli ve grubu dışındaki herkes kabul ediyor Kürt sorunu olduğunu” dedi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt sorunu yoksa düne kadar ‘bebek katili’ dediği kişiye niye ev hapsi ya da umut hakkı öneriyor? Meclis’te MHP ve DEM Parti grubu aynı salonda arka arkaya toplanır. Öcalan’ı konuşma yapması için çağırdığı kürsü, kendi konuştuğu kürsü.” REKLAM “CUMHURBAŞKANI NET AÇIKLAMALI” Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan daha net bir açıklama beklediklerini vurgulayan Özel, Kürt sorununun çözüm modellerini konuşmadan önce hangi yöntemle ele alınacağına karar verilmesi gerektiğini belirtti. Özel, sorunun parlamentoda bütün partiler ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerin de sürecin içinde olması gerektiğini kaydeden Özel, “Senin çocuğun boşu boşuna öldü diyemeyiz. Onları da ikna etmek lazım” dedi.

Özel, soruna çözüm ararken Anayasanın ilk 4 maddesinde mutabakat olması gerektiğini de belirtti ve “Anayasa değişikliğinde biz yokuz” mesajı verdi. Özel, CHP’nin çözüm için yol haritası önerisini de “Meclis toplansın, bir toplumsal mutabakatı hep beraber arayalım. Meclis belki Kürt sorunu nedir diye bir çalışma yapar” şeklinde özetledi. Kendisinin de hazırlanan bir planın içinde olduğu yönündeki yaklaşımlara tepki gösteren Özel, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmeyi haziran ayında planladığını anımsattı. “YEMEĞE ÇOK FATURA ÖDENİYORDU” Özel, korumaların yemeği ile gündeme gelen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında bir gerilim olduğuna yönelik yorumlara ilişkin olarak da “Olmayan bir sıklet merkezini var gibi göstermek isteyen bir süreç yaşanıyor” dedi.

REKLAM Kılıçdaroğlu ile ilişkilerinin 10 aydır sağlıklı işlediğini kaydeden Özel, Kılıçdaroğlu’nun korumalarının genel merkezin anlaştığı yemek şirketinden yemelerinin önerilmesiyle son tartışmanın yaşandığını söyledi. Özel, “Korumaların yemeğine acayip faturalar ödeniyor. Ankara’da oldukları zaman partinin çalıştığı yemek şirketinden yemeleri önerildi. Bunun üzerine Kemal Bey araçları iade etti. Kemal Bey’e bir ortak dostumuz aracılığıyla araçları geri almasını rica ettim ama kabul etmedi” diye konuştu. Özel, Deniz Baykal da dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu’ndan başka hiçbir genel başkana partinin bugüne kadar araç tahsis etmediğini de anımsattı.