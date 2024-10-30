Kamala Harris'ten Donald Trump'a: Kaos ve kriz getirecek

Washington'da düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeyi ayrıştırdığını, kendisinin ise birleştirici olacağını savunan Demokrat Kamala Harris, yüzlerce kişi tarafından ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kalan heyecan artarken Demokrat aday Harris, başkent Washington'da seçim mitingi düzenledi.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde dönemin başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı "The Ellipse" adlı alanda düzenlenen mitinge on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

"KAOS VE KRİZ GETİRECEK"

Konuşmasında rakibi Trump'a yüklenen Harris, ABD'nin temel sorunlarını ancak kendisi ile ekibinin çözebileceğini, Trump'ın ise sadece "kaos" ve "kriz" getireceğini savundu.

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Harris, "Donald Trump, on yılını Amerikan halkını bölünmüş ve birbirinden korkan şekilde tutmaya çalışarak geçirdi çünkü kendisi bu fakat bu akşam size şunu söylemek için buradayım: Bu, biz değiliz. Tüm Amerikalıların başkanı olmayı ve ülkeyi partiden her zaman üstün tutmayı vadediyorum." dedi.