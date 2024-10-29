Jose Mourinho: Kimse beni Fenerbahçe'den alamaz!

"Avrupa kupalarındaki başarılarınızı göz önüne aldığınızda daha iyi bir muameleyi hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?"

Jose Mourinho: "Hayır, hayır. Ben de herkes gibi aynı muameleyi görmeyi hak ediyorum. Sahada Lionel Messi olmanız ya ada ilk maçınıza çıkıyor olmanız önemli değil. Messi için de genç oyuncu için de kurallar aynıdır. Ve teknik direktörler için de aynı şey geçerlidir. Carlo Ancelotti veya yeni başlayan genç bir antrenör olmanız önemli değil. Ancelotti, genç hocanın davranması gerektiği gibi davranmak zorunda."