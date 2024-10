Karkas ete zam geldi: Fiyatlar 3 ayda ne kadar arttı?

Enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik, gıda sektöründe ciddi fiyat değişimlerine yol açtı. Bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri de kırmızı et sektörü oldu.

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi. Türkiye geneli 3 ayda ortalama dana karkas et fiyatı yüzde 3,48 zam ile 323,25 TL olurken ortalama kuzu karkas et fiyatı yüzde 7,24 artışla 364,86 TL oldu.

Türkiye içerisinde dana karkas et fiyatlarının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken kuzu karkas et fiyatında ise en ucuz bölge Ege Bölgesi oldu.

UKON'un açıkladığı yeni listeye göre bölge bölge fiyatlar; REKLAM Ege Bölgesi Dana Karkas Et: 316,67 TL (yüzde 2 zam) Kuzu Karkas Et: 331,67 TL (yüzde 5 zam) Marmara Bölgesi Dana Karkas Et: 326,17 TL (yüzde 2,46 zam) Kuzu Karkas Et: 388,92 TL (yüzde 7,78 zam) Akdeniz Bölgesi Dana Karkas Et: 320,75 TL (yüzde 3,30 zam) Kuzu Karkas Et: 350,51 TL (yüzde 4,31 zam) İç Anadolu Bölgesi Dana Karkas Et: 321,91 TL ( yüzde 3,84 zam) Kuzu Karkas Et: 372,65 TL (yüzde 8,32 zam)