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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karkas ete zam geldi: Fiyatlar 3 ayda ne kadar arttı? - İş-Yaşam Haberleri

        Karkas ete zam geldi: Fiyatlar 3 ayda ne kadar arttı?

        2024'ün bitmesine az bir zaman kala karkas et fiyatlarına zam geldi. Türkiye genelinde 3 ayda dana karkas et fiyatında yüzde 3,48 kuzu karkas et fiyatında ise yüzde 7,24 artış oldu

        Giriş: 29.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:28
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        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
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        Enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik, gıda sektöründe ciddi fiyat değişimlerine yol açtı. Bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri de kırmızı et sektörü oldu.

        Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi. Türkiye geneli 3 ayda ortalama dana karkas et fiyatı yüzde 3,48 zam ile 323,25 TL olurken ortalama kuzu karkas et fiyatı yüzde 7,24 artışla 364,86 TL oldu.

        Türkiye içerisinde dana karkas et fiyatlarının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken kuzu karkas et fiyatında ise en ucuz bölge Ege Bölgesi oldu.

        UKON'un açıkladığı yeni listeye göre bölge bölge fiyatlar;

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        Ege Bölgesi

        Dana Karkas Et: 316,67 TL (yüzde 2 zam)

        Kuzu Karkas Et: 331,67 TL (yüzde 5 zam)

        Marmara Bölgesi

        Dana Karkas Et: 326,17 TL (yüzde 2,46 zam)

        Kuzu Karkas Et: 388,92 TL (yüzde 7,78 zam)

        Akdeniz Bölgesi

        Dana Karkas Et: 320,75 TL (yüzde 3,30 zam)

        Kuzu Karkas Et: 350,51 TL (yüzde 4,31 zam)

        İç Anadolu Bölgesi

        Dana Karkas Et: 321,91 TL ( yüzde 3,84 zam)

        Kuzu Karkas Et: 372,65 TL (yüzde 8,32 zam)

        Doğu Anadolu Bölgesi

        Dana Karkas Et: 326,00 TL (yüzde 4,14 zam)

        Kuzu Karkas Et: 357,04 TL (yüzde 7,75 zam)

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi

        Dana Karkas Et: 313,75 TL (yüzde 4,57 zam)

        Kuzu Karkas Et: 353,80 TL (yüzde 8,86 zam)

        Karadeniz Bölgesi

        Dana Karkas Et: 337,50 TL (yüzde 3,30 zam)

        Kuzu Karkas Et: 398,40 TL (yüzde 7,67 zam)

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