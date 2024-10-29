Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Ankara

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. REKLAM Milli Mücadelenin, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

İstanbul Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Vali Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti. Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı. Programın ardından protokoldekiler Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçişine katılmak üzere Vatan Caddesi’ne doğru yola çıktı. Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi Vali Gül, Orgeneral Tokel ve Belediye Başkanı İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali Gül, istiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran bütün kahramanları rahmet ve minnetle andığını söyledi. 29 Ekim 1923'ün şanlı tarihin adı olduğunu ifade eden Gül, "Cumhuriyetimiz asil bir direniş ruhuna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en büyük ve en kıymetli eseridir. Biz, bu eseri Çanakkale’den Dumlupınar’a büyük bedellerle inşa ettik." dedi.

"Biz bu kutlu emaneti, Cumhuriyet’i, düğüne gidercesine zafere ve şehadete koşan Mehmetlere, bebekleri yerine ıslanmasın diye top mermilerini kundağa saran analara, bacılara borçluyuz." diyen Gül, şöyle devam etti: "Hiçbirimiz 'evlatlarım' diye cepheye koşan Fatma Seher'leri, son ilacı şehadete ermek üzere olan oğluna değil de bir başka yaralıya kullanan Doktor Tarık Nusret’i, evladı yerine vatan toprağına sarılanları asla unutmayacağız. Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığı sonsuza dek koruyacağız. Bugün burada, Vatan Caddesi'nde beraberce, doyasıya yaşadığımız Cumhuriyet coşkusunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlikle yerine getirdiğimiz her görevde bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize layık olacağız."

REKLAM Vali Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin gayreti ve azmiyle teknoloji ve savunmanın öncüsü yapılacağını ve bilim, spor, sanat gibi her alanda nice başarılarla taçlandırılacağını ifade etti. Yediden yetmişe kenetlenerek Türkiye'nin huzuruna saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacaklarını dile getiren Gül, şunları kaydetti: "İstikbalin yüzyılını kuracağız. Bunun için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar ülkesi olarak mazlum coğrafyalara umut oluyoruz. İnsanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum, ruhları şad, makamları ali olsun, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Cumhuriyet'imizin 101. yaşını, bayramımızı canıgönülden kutluyorum."

REKLAM Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı. Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında, polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi. Törenin yapıldığı Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Van'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı. Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya geldi. İskele ve Kale Yolu caddelerini kullanan yaklaşık 50 katılımcı, Eski Van Şehri'ne kadar pedal çevirdi. Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durgun, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi. REKLAM Toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Durgun, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik adına bir araya geldik. Aynı zamanda farkındalık olsun istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 50 bisikletsever katıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Topluluk üyesi Derya Esen ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için her hafta bisiklet turu düzenlediklerini anlatan Esen, "Bugün de günün anlam ve önemi kapsamında bir araya geldik. Bu tür etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi. Valilik binasında tören düzenlendi Van Valisi Ozan Balcı'nın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Beşyol Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu. Vali Balcı, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyet'in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir." dedi. REKLAM Eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende sporculara ödülleri verildi. Tören geçişinin ardından Vali Balcı ve protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlarla bayramlaştı, gazilerle fotoğraf çektirdi.

Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı. Erciş ilçesinde de öğrenciler stadyumda Türk bayrağı kartografisi oluşturdu, Jandarma ekipleri de özel eğitimle köpeklerle gösteri yaptı. Kutlama programına katılan Kırgız Türkleri, yöresel kıyafetleriyle etkinliklere renk kattı. Torunlarıyla etkinliğin yapıldığı alana gelen 77 yaşındaki Sabiha Yavuz, "Bayramın ülkenin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. Gençlerimizi, Atatürk'ün izinden gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM Hakkari Hakkari'de Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğrenci ve katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Çelik, programda yaptığı konuşmada, büyük mirasın aziz milletin bağımsızlık tutkusunun, sabrının ve fedakarlığının eseri olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in, küllerinden doğan bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hiç kimseye boyun eğmeden yoluna devam ettiği en büyük zaferidir olduğunu belirten Çelik, "Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin bayramı, yüz binlerce şehidin adıdır Cumhuriyet. Emektir, mücadeledir, kardeşliktir, özgürlüktür, kederde ve sevinçte bir olmaktır. Hakkari'nin en ücra köylerinden büyük şehirlerin kalabalıklarına kadar herkes bu bayrağın altında eşittir. Cumhuriyet, adaletin ve eşitliğin teminatı, her bireyi aynı sevgiyle kucaklayan bir mucizenin adıdır. Bizler teröre, düşmanlığa ve ayrımcılığa karşı birliğimizi korudukça güçleneceğiz. Ne olursa olsun, bu topraklarda kardeşliğimizi bozmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamayacak." diye konuştu.

REKLAM Gösterilerin yapıldığı, müzik dinletisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören geçişiyle sona eren programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, "Bizim Cumhuriyet'imiz, bedeli Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında ve Çanakkale'de ödenen büyük bir destan ve emanettir. Devraldığımız bu değerli emaneti aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek, Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. REKLAM Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösteriler düzenlediği program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Muş Muş Valisi Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, kent meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene katılanların bayramına kutlayan bugün geçmişten aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla yürürken, dirilişin sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti: "Sultan Alparslan'ın cesareti ve stratejik zekası ile açılan Anadolu'nun kapıları bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imizin temellerini oluşturmuştur. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılını yeni ve büyük kazanımlarla, daha büyük bir coşku içinde idrak ediyoruz. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aziz milletimizin yükselişini durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.' sözleri, 101 yıl sonra bile aynı derecede önemli ve anlamlıdır."

REKLAM Gösterilerin sunulduğu, etkinliklerin yapıldığı törene Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Konya Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen törende Vali İbrahim Akın. Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç üzerinde, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Akın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk milletinin varoluş destanı olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü milletçe kutlamanın onur ve mutluluğunun yaşandığını vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde var olma mücadelesi veren milletin, bağımsızlık sancağını sonsuza kadar dalgalandırma kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Akın, şunları kaydetti: "29 Ekim, yedi düvele karşı koymuş milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından biri. O günün şartlarında, düşmanın gücüne karşı inanç ve güven zırhını kuşanan milletimiz, sadece topraklarımızı değil, milli onurumuzu da savunmuş ve bu mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Sevgili gençler, büyük Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma görevini siz gençlere emanet etmiştir. Sizler ülkemizin en büyük gücü ve enerji kaynağısınız. Gençlerimizin, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin gelişimine katkıda bulunacaklarına inancımız tamdır. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçen hafta TUSAŞ'a yapılan hain terör eyleminde şahadete eren şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet'in kuruluşunda emek veren ecdadımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

REKLAM Geçit törenin ardından öğrenciler şiir okudu. Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi. Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı. Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Geçit törenin ardından Vali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle program sona erdi.

Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, 101 yıl önce olduğu gibi aynı inancı ve iradeyi taşıyarak, bu büyük emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini söyledi. Yiğitbaşı, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini zayıflatmaya yönelik çabalar içinde olanlara karşı, tam bir asırdır dimdik duran vatan evlatlarımızı, Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a kadar her cephede kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, kahramanlık türküleri, mehter takımı gösterisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Biziz" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ve geçit töreniyle sona erdi. Karaman Karaman'da kutlamalar Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin katılımıyla Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinin bando yürüyüşüyle başladı. Ardından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Çiçekli, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile vatandaşların bayramını kutladı.

REKLAM Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı. Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi. Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdiği program, ilk ve ortaokul öğrencilerinin seslendirdiği müzik eserleri ve dans gösterileriyle devam etti. REKLAM Büyükelçi Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulda gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Kırgızistan Başkent Bişkek'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilciliği, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri ve öğretim üyeleri, Kırgızistan Maarif Eğitim Kompleksi temsilcileri ile Ahıska Türkleri Derneği ve Kırgız-Türk iş insanları katıldı. REKLAM Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çevreleyen coğrafyada uluslararası barış ve istiklali tehdit eden karışıklıklar ve çatışmalar vuku bulduğunu belirterek, "Türk ulusunun her bir ferdi Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma konusunda kararlıdır." dedi.

Geçen günlerde Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Doğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile kararlıkla mücadele edeceğini vurguladı. "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun" Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1923'te aziz milletin ve Büyük Atatürk'ün azim ve inançla yürüttüğü mücadele sonucunda halkın iradesine dayalı çağdaş bir devlet olarak kurulduğunu ifade eden Doğan, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun" sözleriyle katılımcıları tebrik etti. Doğan, "Cumhuriyetimizi bize armağan eden ve 101 yıldır canı pahasına onu koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Türkiye köklü tarihinden aldığı güçle büyüyen ekonomisi, akılcı, inançlı ve çok boyutlu dış politikasıyla ilerlemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

REKLAM Bişkek Türk Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program "Cumhuriyet" konulu video gösterimiyle devam etti. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, yaptığı konuşmada, dahili ve harici düşmanlarının korku telaşıyla birçok senaryonun sahnelenmesine sebep olduğunu kaydederek "Bugün 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hakkın, hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizimdir." dedi.

Okul Müdürü Yaşar Uy da Cumhuriyetin bağımsızlığın, özgürlüğün ve milletin iradesinin simgesi olduğunu belirterek "Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ancak Cumhuriyetin ışığında ve Atatürk'ün izinde ilerlemekle mümkün olacaktır. Bu bilinçle öğrencilerimizin bilgiyle donanmış, özgüven sahibi, yenilikçi ve vatanına bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizimdir. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı. REKLAM Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda öğrenciler, şiir, türkü ve danslarla, Türk milletinin istiklal mücadelesini, Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanı ve sonrasındaki heyecanını ve mutluğunu yansıtan sahne gösterisi sundu.

Öte yandan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi ve kutlamalar kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu akşam bir resepsiyon düzenleyecek. Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın tören birliklerini selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı. Şanlıurfa Şanlıurfa'daki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu. REKLAM Vali Hasan Şıldak'ın konuştuğu törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, resmi geçit yapıldı. Etkinlikler kapsamında bir grup ellerinde Türk bayrağı ile Göbeklitepe’ye yürüyüş gerçekleştirdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıç polisleri ise batık şehir Halfeti'de su altında Türk bayrağı açtı.

Malatya Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu. Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı. Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan, aziz milletin büyük bir iman gücüyle sürdürdüğü Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanması ile 29 Ekim 1923’te kurulduğunu hatırlatan Yavuz, şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes toprakların, bugünün çocuklarına yalnızca bir miras değil, büyük bir sorumluluk da bıraktığını vurguladı. REKLAM Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Osman Varol'un konuşma yaptığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yapılan tören geçişiyle sona erdi. Kilis Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyetin 101 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı büyük bir miras, özgürlüğümüzün ve ulusal egemenliğimizin simgesidir." dedi.

REKLAM Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçitle son buldu. Törene Belediye Başkanı Hakan Bilecen, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki etkinliklerle devam etti. Vali Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri araçtan halkı selamladı.

Yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Vali Ünlüer, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu ifade etti. Ünlüer, "Ülkemiz, aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut ışığı olarak doğmuş ve bu fonksiyonunu artan bir şekilde devam ettirmektedir." diye konuştu. REKLAM Jandarma ve polis özel harekat görevlilerince çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği, geçit töreniyle sona erdi. Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Makas, törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutlandığını söyledi. REKLAM Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu.

Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi. Tören geçidi sırasında dönemin kıyafetlerini giyen bir anaokulu öğrencisi, "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini Vali Makas'a verdi. Sivas Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu. REKLAM AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, tören geçidiyle son buldu.

Kayseri Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı. Törende, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Takımı ve lise öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Erciyes Dağı'na gerçekleştirilen ve zirvede açılan Türk bayrağının Vali Çiçek'e takdim edildiği tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi. REKLAM Kırşehir Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Cezmi Özay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kırşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu. Program, tören geçidiyle sona erdi. Nevşehir Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek, halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Türk milletinin İstiklal Savaşı ile tarihin rotasını değiştirip, Cumhuriyet'i kurduğuna dikkati çekti.

REKLAM Halk oyunları ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi. Niğde Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne ulaşmanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar ile öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Program, tören geçidinin ardından sona erdi. Yozgat Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı. REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Vali Mehmet Ali Özkan konuşma yaptı. Törende, öğrenciler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi. İzmir Kutlama programı Valilik'teki tebrikat töreni ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Elban, Özsert ve Tugay, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında Türk milletinin Anadolu'da bağımsız ve hür yaşadığını söyledi. Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "Bizim için cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyet bizim kalkınmamızın, gelişmemizin ve demokrasimizin temelidir. Cumhuriyet milletimiz için başka anlamı da ifade eder. Cumhuriyeti vatan, bayrak, devlet gibi kutsal kabul ediyoruz. Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzün sembolüdür, vatanımızın tapusudur, devletimizin bağımsızlığının tüm dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı. REKLAM Şiirlerin okunduğu, ritim, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreni ile sona erdi. Aydın Aydın İstasyon Meydanı'ndaki törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı. Canbolat, törendeki konuşmasında 29 Ekim 1923'ün binlerce yıllık şanlı tarihin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu büyük günün 101'inci yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz." dedi. Konuşmanın ardından Canbolat, günün önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Halk oyunları gösterilerinden sonra komandolar tüfekli gösteri yaptı. Geçit töreni ile tamamlanan programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz da katıldı. REKLAM Denizli Denizli'de Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Asil Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşunu büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idarenin cumhuriyet olduğunu kaydeden Coşkun, Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu dile getirdi. Törende halk oyunu ekipleri ve komandolar gösteri sundu. Manisa Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı. Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Özkan, Garnizon Komutanı Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vatandaşların bayramını kutladı.

REKLAM Törende konuşan Vali Özkan cumhuriyetin kazanımlarını anlattı. Komandoların tüfekli gösteri yaptığı programda halk oyunları oynandı, şiirler okundu. Tören, geçit töreniyle son buldu. Uşak Uşak'taki kutlamada, Valisi Naci Aktaş'ın valilik girişinde tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törene geçildi. Aktaş, törendeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu değerler milletimizin en büyük dayanağıdır. Hep birlikte omuz omuza, dün olduğu gibi bugün de ortak bir gelecek uğruna el birliğiyle çalışarak cumhuriyetimizi daha da güçlü kılmak bizlerin elindedir." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu. Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan gösteride 101 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi. Program, tören geçişiyle sona erdi. Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da motosikletiyle tören geçişine katılarak gösteri yaptı. REKLAM Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı. Antalya Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu. Törende konuşan Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ettiğini söyledi. Bu büyük başarının sırrının Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yükseldiği temel felsefede gizli olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kurucu değerler, İstiklal Harbi'ni büyük zaferle tamamlayan, bu zafer üzerine irfanla yeni devleti inşa eden, o büyük ve şanlı neslin, kurucu babalarımızın eseridir." dedi.

REKLAM Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını da kınayarak şunları ifade etti: "Bundan bir hafta kadar önce hepimizin gurur kaynağı. Bu coğrafyada özgürce yaşamamızın garantisi olan milli savunma sanayimizin göz bebeği bir kuruluşumuza TUSAŞ'ımıza bölücü teröristler hain bir saldırı yapıldı. 5 vatan evladını yitirdiğiniz bu alçak saldırıdan hemen sonra çalışma arkadaşlarını şehit veren mühendislerimizin dünyaya haykırışı manidardır; 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' Biz de buradan Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıyoruz. Türkiye düşmanlarına ve onların içimizdeki işbirlikçilerine inat daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Bölücülere inat, daha çok birleşeceğiz. Birleştikçe güçleneceğiz. Bir ve büyük olacağız."

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi. REKLAM Muğla Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başlayan program Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, bugünün, insanlığın yeryüzündeki hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin en onurlu temsilcilerinden biri olan milletin küllerinden yeniden doğuşu olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lider dehasının tüm dünya tarafından kabul görmesini sağlayan muhteşem bir bağımsızlık mücadelesinin sonucunda bin bir güçlükle, acıyla elde edilmiş büyük bir zafer olduğunu belirten Akbıyık, Cumhuriyetin halkın kendi kendini yönetmesi ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesine dayandığını dile getirdi.

REKLAM Törende Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi. Isparta Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Isparta Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in zorlu bir mücadele sonucu inşa edildiğini söyledi. Türk milletinin esarete ve dayatmalara rıza göstermediğini vurgulayan Erin, "Türk milleti, istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kurmuştur. Cumhuriyet'in ilanı, yalnızca bir rejim değişikliğinden ibaret değildir. Cumhuriyet, aynı zamanda milletimizin iradesine ve istiklaline sahip çıktığı, hürriyet ve adaletin teminat altına alındığı, yeni bir devrin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Törende, Vali Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları ve tören birliklerini selamladı. REKLAM Etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi. Burdur Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için gençlerin yorulmadan, yılmadan çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Asla unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir." dedi. Tören mehteran, cimnastik ve halk oyunları gösterisi ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Edirne Vali Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı. Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, ayrı bir coşku ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümünün kutlandığını söyledi. REKLAM Türk milletinin büyük bir kurtuluş mücadelesi vererek Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirten Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti, bu aziz milletin küllerinden tekrar tekrar doğacak kadar büyük, topla, tüfekle sindirilemeyecek kadar güçlü, tüm dünya mazlumlarına ilham verecek kadar azimli ve merhametli ve bu dünyadan asla silinmeyecek olduğunun haykırışıdır. Yüksek bir kimlik beyanıdır." dedi.

Sezer, Türkiye'nin her ferdinin her şehrinin birer nöbetçi olduğunu Türkiye'nin yürüyüşünün umut dolu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her alanda zirveye koşan bir ülke olacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti: "Bu aziz milletin evlatları, medeniyetinden aldığı güç ve ruhla bütün dünyaya, içini boşalttıkları ve zulmün aracı olarak yaptıkları demokrasiyi, unutulan dünya mahşeri vicdanını, merhameti, insanlığı yeniden gösterecek, yeniden hatırlatacaktır. Bugünden sonra bize düşen 101 yaşındaki bu emaneti ikinci yüzyılda cumhurbaşkanımızın söylemiyle daha yükseğe çıkarmaktır. İkinci yüzyıl hiç şüphesiz Türkiye yüz yılı olacaktır. Bu ülke her alanda zirveye koşacak, yeni bir ümit olacaktır."

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterisiyle devam etti. REKLAM Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri verildi. Tören askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi. Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırklareli Valilik makamında düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Uğur Turan, tebrikleri kabul etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçtan vatandaşları selamladı. REKLAM Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Turan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hiçbir darbe girişiminin, saldırının, dış ve iç mihraklarca masa başında yapılan gizli planların aziz Türk milletini yıldıramayacağını vurgulayan Turan, TUSAŞ'a yönelik yapılan hain ve kalleş saldırıyı da lanetlediğini söyledi. Cumhuriyetin bağımsızlık, hürriyet ve demokrasi yolunda atılmış en büyük adım olduğunu ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhuriyet, milletin egemenliğini her türlü vesayetten kurtarıp, halkın kendi kendini yönetme iradesini ortaya koymasıdır. Bugün, bizlere düşen görev, atalarımızın bin bir fedakarlıkla kurduğu bu cumhuriyeti daha da güçlendirerek, gelecek nesillere güvenle emanet etmektir.

Cumhuriyetimizin geleceği, birliğimizde ve beraberliğimizdedir. Hep birlikte çalışarak ülkemizi daha da güçlü kılmak, gelecek nesillere daha parlak bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur." REKLAM Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Tören, öğrenci, askeri birliklerin geçişi yapıldı. Tören 101 balonun gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. Tekirdağ Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, tören, Orduevi önünde devam etti. Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Soytürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin, büyük zaferle noktalanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlatarak cumhuriyetin 101'inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti. Törende, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü, Emniyet Müdürlüğü motosikletli ekipleri ile Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları gösteri yaptı. REKLAM Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Erzurum Vali Mustafa Çiftçi'nin Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hastaneler Caddesinde kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Çiftçi, törendeki konuşmasında, milletin ezelden beri hür yaşama iradesini Cumhuriyet ile tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde devletimiz ve hükumetimiz bölgemizde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Gözünü Türkiye'ye dikmiş, ümidini memleketimize bağlamış mazlumların duası ile bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli, İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi tek ses ve tek yürek olmalıyız." dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran ve bar ekibi gösteri yaptı. REKLAM Tören, günün anlamına yönelik okunan şiirlerin ardından başta asker ve emniyet ekipleri olmak üzere kentteki diğer kurumları temsilen araçların geçişiyle sona erdi. Ardahan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Kongre Caddesi'nde PTT kavşağındaki tören, saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çiçek, törendeki konuşmasında, bugün Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ülke olarak terör saldırıları ve tüm olumsuzluklara rağmen daha çok çalışacaklarını söyledi. Tören, şiir okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ekiplerinin gösterisi, jandarma komandolarının gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi. Tunceli Tunceli'de de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Stadı'nda kutlama programı gerçekleştirildi. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Tekbıyıkoğlu, törendeki konuşmasında, devletin en büyük gününü kutlamak için bir araya geldikleri söyledi. Cumhuriyeti kuranlara şükran hislerini sunduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü ve azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele bu sefer birliğimizi, dirliğimizi, sevincimizi ve saadetimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." dedi. Programda şiirler okundu, müzik dinletisi, halk oyunları ve Kafkas dansı gösterileri yapıldı. Jandarma komando timlerinin de gösteri yaptığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Kentin Ovacık, Pertek, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla törenler düzenlendi. Erzincan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Kentte Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi. Aydoğdu, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti. Herkesin göz diktiği bu yerde, asırlarca kalabilmenin ağır bedellerinin olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu: "Cumhuriyet'in ilanı sadece bir yönetim şekli değişikliği değildir. Kıtalara hükmeden Osmanlı güç kaybetmiş, Emperyalist güçlerde muhteris emelleri için harekete geçmişti. Amaç, Türkleri Anadolu’dan tamamen söküp atmaktı. Bilmiyorlardı ki bizim bir damla kanımız toprağa düşmüşse o toprak artık kıyamete kadar bizimdir. Aziz milletimizin makus talihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da tersine çevrilmiş, Gelenler, geldikleri gibi gitmiş, gitmek istemeyenler de denize dökülmüştür."

REKLAM Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Mehdi Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Ağrı Ağrı Valisi Mustafa Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Ağrı Adliyesi önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Koç, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi. Cumhuriyet'in, binlerce yıllık kesintisiz devlet geleneğinin, kadim medeniyet birikiminin modern dünyaya mirası olduğunu belirten Koç, "Bizlere, atalarımızdan emanet edilen bu topraklar üzerinde varlık gösterebilmek ve bağımsız yaşayabilmek, her birimizin omuzlarında taşıdığı ağır ama bir o kadar da şerefli bir sorumluluktur." dedi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi.

REKLAM Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 25. Hudut Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kars Kars Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tören, Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu ile Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile diğer ilgililerin de katıldığı program, geçit töreni ile sona erdi. Program askeri, öğrenci ve araç geçit töreninin ardından sona erdi. Iğdır Iğdır Valisi Ercan Turan, Valilikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesinin ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı gerçekleştirildi. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Turan, törendeki konuşmasında, bugün Türkiye'nin, bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir coğrafyada güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştirmiş bir Türkiye olduğunu dile getiren Turan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının' önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam eden törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi. REKLAM Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, tören geçişinin ardından sona erdi. Diyarbakır Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan alandaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Zorluoğlu, milletin ortak eseri olan Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonun Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti: "85 milyonun her ferdi bu Cumhuriyeti'n öz evladıdır ve bu memleketin eşit derecede sahibidir. Bu duygularla, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimize ve gazilerimize, milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizin birliğini ve beraberliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacağımıza, Cumhuriyet'imizi daha da büyüteceğimize, yücelteceğimize, onu insanlığın umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize dair tüm şehitlerimize buradan bir kere daha söz veriyoruz."

REKLAM Törende, bando takımı konser verdi, jandarma özel harekat timi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiirler okudu. Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler de uçuş yaptı. Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Tuncay Akkoyun törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Mardin'in bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehir olduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle dedi: REKLAM "Bizler, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak kabul ederken, Cumhuriyet'in bize sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenmiş durumdayız. Mardin, bu anlayışın, bu kardeşliğin, bu birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle mükemmel bir uyum içindedir."

Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Törene, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şırnak Şırnak'ta kutlamalar Vali Birol Ekici'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende, Vali Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka alandaki vatandaşları selamladı. Törende konuşan Vali Ekici, bu yıl Cumhuriyet'in ikinci asrına adım atıldığını söyledi. REKLAM Ekici, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yıldızı parlayan şehirler arasında en başta Şırnak olacaktır. Bugün günlük 50 bin varile ulaşan petrol üretimiyle en çok petrolün üretildiği şehir ve genç nüfusuyla Şırnak, ekonomik olarak güçlüdür ve Türkiye'nin imarında önemli roller üstlenmektedir. Bu kadim şehirde sizlere hizmet etmekten, sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyuyorum." dedi.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, resmi geçit töreni ile sona erdi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Siirt Siirt'teki kutlamalar, Vali Kemal Kızılkaya'nın Valilik binası girişinde tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Kızılkaya, tarihin engin devlet tecrübesi, hürriyet ve istiklale olan hassasiyeti ve insanı merkeze alan medeniyet ufkuyla kendilerine büyük bir miras bıraktığını belirtti. REKLAM 29 Ekim'in milletin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, egemenliğin simgesi olan Cumhuriyet'in Türk milletinin azim ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir destan olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları söyledi:

"1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, bizlere demokratik değerler, eşitlik, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet gibi evrensel değerleri kazandırmıştır. Her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, yarınlarımızı daha aydınlık kılmak için, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak, en önemli vazifemizdir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, 101 yıl önceki ruh, azim ve anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek; güçlü demokrasisi ve ekonomisi ile barış ve kardeşlik ikliminde yarınlara umutla yürüyecektir."

REKLAM Törende daha sonra şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve tekvando gösterilerinin ardından müzik dinletisi sunuldu. Vali Kızılkaya, "Demokrasi ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Etkinlik, resmi geçit töreniyle sona erdi. Törene, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Belediye Başkan Vekili Aykut Savaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

Adana Vali Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı. REKLAM Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yalnızca bir ulusun bağımsızlığına kavuşması değil, aynı zamanda tüm dünya mazlumlarına da ilham kaynağı olan bir destan olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateş emrinin verildiği Adana'da, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, Cumhuriyet'e sahip çıkma, koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığını en yüksek tonda haykırmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Köşger, şöyle konuştu: "Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak gören ve her bireyi eşit haklarla kucaklayan Cumhuriyet'i bu toprakların ortak değeri olarak görüyoruz. Bu yüzden büyük ve güçlü Türkiye ideali için birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli teminatıdır."

REKLAM Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği program, geçit töreniyle son buldu. Mersin Mersin'de düzenlenen programlarda Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, Türk milletinin kazandığı zaferler, sahip olduğu kültür ve medeniyet değerleriyle dünya tarihine yön verdiğini söyledi. Cumhuriyet'in yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını vurgulayan Pehlivan, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz bir. Birlik, beraberlik içerisinde bu değerlerimizi korumaya yeminliyiz. Aziz şehitlerimize ve ecdadımıza borcumuz var. Atalarımızdan yadigar aldığımız memleketimizi en güçlü şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz." diye konuştu.

REKLAM Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı program geçit töreniyle son buldu. Hatay Hatay'da da Vali Mustafa Masatlı'nın valilik binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından İnönü Caddesi'nde tören düzenlendi. Programda Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, Hatay'ın ana vatana katılan son toprak parçası olması dolayısıyla özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde ağır yıkımla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Masatlı, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve riyasetindeki güçlü devletimiz, Hatay'ımızı birinci öncelikli meselesi olarak görmüş, devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetiyle başta ilimiz olmak üzere, deprem bölgesinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlatmıştır. Bu kapsamda 6 Şubat'tan bugüne dek, insanımızın hayata tutunabilmesi ve şehrimizin tekrar ayağa kalkabilmesi için kısa zamanda büyük yol katedilmiştir."

REKLAM Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu program geçit töreniyle son buldu. Osmaniye Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından törenler Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti. Tören, Vali Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yılmaz, şanlı tarihi boyunca hür yaşayan aziz Türk milletinin, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini söyledi.

Mehteran takımı konseri ve zeybek gösterisinin ardından törende, 12. Komando Tugay Komutanlığına bağlı özel harekat timleri komando yemini etti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik dedektör köpekleri ve öğrencilerin spor gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi. REKLAM Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Heykel Atatürk Caddesi'nde tören gerçekleştirildi. Vali Erol Ayyıldız'ın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan'ın vatandaşları selamladığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla istiklal mücadelesinin kazanıldığını söyledi. Türk Milletinin, dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Ayyıldız, "Kurtuluş mücadelemizden sonra kurulan yeni Türk devletinin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan Atatürk, 'Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir, cumhuriyet, fazilettir' diyerek yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını ifade etmiştir." dedi.

REKLAM Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan cumhuriyetin, demokratik bir hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti: "Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki önemi daha da pekişmiştir. Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu yaşamış, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerle yüceltmeye milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye mecburuz."

Vali Ayyıldız'ın konuşmasının ardından törende, öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiir okudu. Tören, resmi geçit töreniyle son buldu.​​​​​​​ Mudanya’da ise Mudanya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikler, 28 Ekim’de çelenk koyma töreniyle başladı. 29 Ekim sabahı ise Kaymakam Ayhan Terzi, makamında tebrikleri kabul etti. REKLAM Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Terzi, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir,” dedi.

Törende, öğrenciler tarafından Cumhuriyet’i anlatan şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı ve Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortej, İpar Caddesi boyunca ilerleyerek Atatürk Anıtı önünde son buldu. Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, SG Mudanya Karakol Komutanı Halil Şimşek,İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yelken kulübüne ait tekneler de denizden geçit töreni yaparak kutlamalara renk kattı.

Eskişehir Eskişehir'de, cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kapsamında Atatürk Bulvarı'nda tören gerçekleştirildi. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin vatandaşları selamlamasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğin teminatı, dirilişin sembolü, cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aziz milletin her bir ferdinin inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda vatan aşkı, egemenlik ve bağımsızlıkla oluşturulmuş en kıymetli hazine olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: "Bu süreçte aziz milletimiz Mehmet Akif'in o veciz dizelerinde belirttiği gibi hep bir ağızdan 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diye haykırarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele vermiş ve vatanını korumayı ve kurtarmayı bilmiştir. Türk milleti cumhuriyetin ilanıyla, bağımsızlığına sahip olmadan. Bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan birisidir."

REKLAM Törende, halk oyunları oynandı, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Etkinlik, uçak ve tören geçişinin ardından son buldu. Törende, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, askeri erkan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı. Balıkesir Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende askeri araçla vatandaşları selamladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, Türk Milleti'nin kendi kaderini kendisinin tayin ederek tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi. REKLAM Ustaoğlu, "Türk Milletinin yeniden dirilişinin sembolü, örnek bir uygarlık hareketinin adıdır. Cumhuriyet, milletimizin yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle kenetlenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bir ölüm kalım, onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir." dedi.

Tören, öğrencilerin günün önemine dair şiir okumaları, halk oyunları, zeybek ekibi gösterileri ve geçit töreniyle son buldu. Balıkesir'in Manyas ilçesinde de törenler, Kaymakam Emre Yeşil'in tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanında devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı. Edremit ilçesindeki törende ise öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Halk oyunları ekipleri folklor gösterileri sundu.

Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif faaliyetler ile şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet’in 101. yılı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” kapsamında, gençler Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak rehberliğinde bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağı’nı keşfetti. REKLAM 1764 rakıma sahip olan ve 33 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Ulus Dağı'nda, Türk Bayrağı dalgalandırıldı. Yürüyüş boyunca Cumhuriyet Marşları söylendi ve katılımcılar doğanın içinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Ayvalık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. İlçedeki cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim'de Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle sürdü. Günün anlam ve önemine ait şiirlerin okunması, gösterimler ve resmigeçit ile sona erdi. Çanakkale Çanakkale Kordonboyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. REKLAM Çanakkale Valisi Toraman törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 101. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "100 yıl boyunca ecdadımız cumhuriyetimizi, memleketimizi her anlamda ileri götürmek için çok çalıştı, çok gayret gösterdi, çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Bu gayret ve fedakarlık neticesinde bugün ülkemiz bölgesinde lider, sözüne ve gücüne itibar bir ülke konumundadır." dedi. Vali Toraman'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi. Tören, halk oyunları gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı gemiler su gösterisi yaptı. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Avustarlya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Baro Başkanı Ardahan Dikme ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kütahya Kütahya’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı.

REKLAM Program saygı duruşunda bulunma, İstiklal Marşı’nın okunması ve kent protokolünün öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli meyvesi olduğunu söyledi. Işın, cumhuriyetin 101’inci yılını kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahya'da, ilk günkü gibi heyecan ve azimle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Öğrencilerin cumhuriyet şiirleri okuduğu, halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda derece alan öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Program, Tugay Bandosunun gösterisi ile sona erdi. Bilecik Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Stadyumu'ndaki organizasyonun açılışında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı katılımcıları selamladı. REKLAM Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde yazdığı kahramanlık destanının eseri Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Bu önemli günü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Aygöl, şu ifadeleri kullandı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, yokluklar ve imkansızlıklar içinde, yeniden dirilişimizin simgesi olarak önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Cumhuriyet bizlere yalnızca bağımsızlık değil aynı zamanda 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesini miras bırakmıştır. Milletimiz, Cumhuriyet'ine ve değerlerine sıkı sıkı sarılmıştır." Halk oyunları gösterileri, şiir ve müzik dinletisi ile sporcuların performanslarıyla devam eden program, tören geçitiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. REKLAM Bilecik'in Osmaneli ilçesinde stadyumda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in tüm okulların ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması, spor ve folklor gösterileri ile devam etti. Yalova Yalova'da, kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel, törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutladı. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri taçlandıran, milletin hürriyet ve bağımsızlık sevdasının en büyük eseri olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin, hürriyeti ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışıyla, bağımsızlık uğrunda sergilediği eşsiz fedakarlığın ve kararlılığın en güçlü ifadesi olduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu: "Ne mutlu ki, cumhuriyetimize ve şanlı bayrağımıza sonsuz bir hayat veren o ruh ve iman, bugün de dimdik ayaktadır. Bugün bizler, bu ruhun, bu cesaretin, bu kararlılığın mirasçıları olarak, atalarımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Bugün, milletçe 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm kahramanlarımızın hayalini yaşıyoruz. Hürüz, güçlüyüz ve dimdik ayaktayız. Bizler, onların attığı temellerin üzerinde parlak bir gelecek inşa ediyoruz. Bugün ve gelecekte de geçmişte olduğu gibi dahili ve harici düşmanlarımız varlığını sürdürecek. Bu düşmanlara karşı her daim inanç ve kararlılıkla mücadele ederek varisi olduğumuz Cumhuriyeti ilelebet koruyama ve yükseltmeye devam edeceğiz."

REKLAM Kutlama programı, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin yapılmasıyla son buldu. Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, büyükelçilik personeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Lübnan'daki Türkmen derneklerinin üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Lübnan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu. Büyükelçi Ulusoy, şunları kaydetti: "Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıldönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. REKLAM Dost ve kardeş Lübnan halkını hedef alan İsrail saldırganlığının bir an önce son bulmasını ve Lübnan'a yeniden sükunet, barış ve istikrarın hakim olmasını

umuyoruz." Beyrut Büyükelçiliği görevinin kasım ayının ortasında sona ereceğini söyleyen Ulusoy, Lübnan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini devralacak Büyükelçi Murat Lütem'e başarılar diledi. Trabzon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, vatandaşların, güvenlik güçlerinin ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Vali Yıldırım, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir fedakarlık ve cesaretle kurarak bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi kutlarken, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için duyduğumuz sorumluluğu da bir kez daha hatırlıyoruz." dedi. REKLAM Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin sunulduğu törende, organize edilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediye verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dedektör köpek "Çapkın"la yaptıkları gösteri de merakla izlendi.

Kutlamalar, Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi. Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri de denizde Türk bayrağı açarak gösteri yaptı. Ordu Ordu'daki tören ise Ordu Lisesi önünde gerçekleştirildi. Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Erol, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte bayram olarak hür, bağımsız, barış ve huzur içinde kutlarken her zamankinden daha fazla gururlu ve coşkulu olduklarını söyledi. REKLAM Erol, büyük milletin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, şunları kaydetti: "Minnettarız, yenilmez azim ve gayretleri, kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yedi düvelin tam da Osmanlı'yı bitirdiğini düşündüğü yıllarda 600 yıllık imparatorluğun külleri üzerinde hür, bağımsız devletimizi ve istikbal ümitlerimizin gerekçesi ve temeli olan Cumhuriyeti'mizi kurdukları için minnettarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, öğrenciler günün anlamını içeren şiirler seslendirdi, dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları, jimnastik gösterisi ve geçit töreninin ardından tamamlanan kutlamalara, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Başsavcı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Giresun Giresun'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Valilik bahçesindeki törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Volkan Aydın ve Belediye Başkanı Fuat Köse, halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptığı törende, şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlamalar, geçit törenin ardından sona erdi. Rize Rize'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenleri Hükümet Konağı önünde yapıldı. Vali İhsan Selim Baydaş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Önümüzdeki yüzyıl, Anadolu'daki varlığımızın bininci yılı ve gençliğin yüzyılı olacak. Teknolojinin, başarının yüzyılı olacak. Azim ve gayretle çalışmanın yüzyılı olacak." diye konuştu.

Tören, Cumhuriyet Bayramı temalı yarışmalarda ve TEKNOFEST'te dereye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. REKLAM Komandoların da gösteri yaptığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı. Törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Serkan Çolak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Artvin Artvin'deki törenler, Milli İrade Meydanı Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in vatandaşların bayramını kutladığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Ergün, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletin yüksek irade, eşsiz mücadele ve büyük fedakarlıklarla kazandığı zafer neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. 29 Ekim'in aziz milletin şahlandığı, hapsedilmek istendiği esaret zincirlerini kırdığı ve küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu kutlu gün, kökleri şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmişe dayanan milli diriliş ruhunun tezahürüdür." dedi.

REKLAM Şiirler okunan, halk oyunları ve sportif gösterilerin de yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi. Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve vatandaşlar katıldı. Gümüşhane Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yenişehir Stadyumu'ndaki törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Cumhuriyet Bayramını kutlayan Vali Aydın Baruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıla erişen tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık ve kalkınma mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu söyledi. Halk oyunları ile devam eden programda, jandarmalar tarafından dedektör köpeğin de katılımıyla gösteri yapıldı, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödül verildi. REKLAM Komandoların yürüyüş yaptığı törende, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuva Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Bayburt Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Vali Eldivan, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanımıza, Cumhuriyetimize ve onun tüm kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkacak ve geleceğe aktaracağız. Çocuklarımıza her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende, halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekiplerinin de gösteri sunduğu kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı. Sakarya Adapazarı Kültür Merkezi önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. REKLAM Vali Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, kahramanların emaneti olan aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağı daima korumaya ve geleceği inşa edecek nesillere Cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya kararlı olduklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Vatandaşların Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği törende, askerler, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekipleri ve öğrencilerin elektrikli araçlarından oluşan kortej geçişi yapıldı. Jandarma Komanda Birliği personelinin geçiş sırasında yaptığı silahlı gösteri büyük beğeni topladı. Askeri üniforma giyen bazı çocuklar da komandoların yürüyüşüne eşlik etti. Bolu Bolu Kent Meydanı'ndaki törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından keman dinletisi yapılan kutlamada, şiirler okundu, halk oyunu ile mehteran gösterisi sunuldu. REKLAM Bando eşliğinde yapılan tören geçişinde Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı birlikleri vatandaşlar tarafından alkışlandı. Törende, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Kocaeli Kocaeli Valiliği'ndeki törende Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tören aracından vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, 100 yılı geride bırakarak birinci asrı doldurulan Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunun yaşandığını belirterek, anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin kazanılması ve yeni devletin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanları minnet, şükran ve rahmetle yad etti.

REKLAM Aktaş, büyük yıl dönümlerinin, geçmişin yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığı altında geleceğin yeniden tasarlandığı tarihi anlar olduğuna değinerek, bu fırsatları iyi değerlendirip yarını düşünmenin gelecek nesillere olan borç olduğunu aktardı. Tarihi birikimlerin geleceğe taşıyan köprüler olduğunu anlatan Aktaş, şunları kaydetti: "Şanlı tarihe ve parlak bir geleceğe sahip büyük bir milletin mensubu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Tüm gayretimiz Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni güçlendirmek ve Türk milletinin refah ve mutluluğu olmalıdır. Bu amaç uğrunda ortaya konan 'Türkiye Yüzyılı' perspektifiyle devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle savunma alanındaki yerli ve milli gelişmelerle iç ve dış tehditlere karşı amansız bir mücadele vermekte, Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarma gayreti gösterilmektedir."

Aktaş, başta Filistin olmak üzere dünyada tüm masumlara yapılan saldırıların son bulmasını, çocukların öldürülmediği, masum sivillerin, halkın üzerine bombaların yağdırılmadığı günlerin tekrar yaşanmasını temenni etti. REKLAM İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Düzce Düzce Valiliği önünde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 101. yaşını kutladıklarını dile getirerek, "Bugün geçmişten aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin gelenek ve karakterine en uygun olduğunu ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlamanın ve 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM Aslan'ın konuşmasının ardından mehteran takımı sahne aldı, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı. "Cumhuriyet Motosiklet Turu" düzenlendi Kentteki motosiklet kulüpleriyle düzenlenen "Cumhuriyet Motosiklet Turu", Valilik önünde başladı. Vali Aslan'ın da katılımıyla Kuyumcuzade Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Bahçeşehir bağlantı yolu, İstanbul Caddesi güzergahı boyunca ilerleyen motosikletliler, tekrar Valilik binası önüne geldi. Vali Aslan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Düzce'nin motosiklet kullanımı konusunda Türkiye'de ikinci sırada yer aldığın belirten Aslan, "Düzce'ye geldikten sonra zaten var olan motosiklet ilgim daha da arttı. Burada eğitimlerimi arttırdım. Ekipmanlarımı da tamamlayıp motosiklet sahibi oldum." diye konuştu. Vali Aslan, vatandaşların motosiklete ilgileri dolayısıyla kentte bilinçlendirici eğitimler düzenlediklerini aktararak, donanımlı ve eğitimli sürüş konusunda farkındalık oluşturmak için bu tür faaliyetler yaptıklarını kaydetti. REKLAM Bartın Bartın'da Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanlığı adına Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Deniz Kıdemli Albay Hakan Kuşlaroğlu'nun askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Arslan, Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler ve atılımlarla Türk milletine yeni ufuklar açıldığını, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantıya dinamizm getirerek tarihin en büyük çağdaşlaşma hamlelerinden biri olduğunu söyledi. Sporcular ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişiyle tamamlandı. Zonguldak Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururuyla bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bağımsızlık mücadelemizin destansı hikayesini, Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerleri ve geleceğe dair umutlarımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. REKLAM Şiirlerin okunması sonrasında farklı etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterisi sunuldu, bayrak teslimi ve kortej geçişi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar özellikle madencilerin, askerlerin ve polislerin geçişine alkışlarla destek verdi. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri de Cumhuriyet temalı gösterisiyle beğeni topladı. Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, şiirler ve kompozisyonlar okundu, çeşitli spor etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Tören, Safranbolu Jandarma Komando Merkez Eğitim Komutanlığı personelinin gösterisiyle sona erdi. Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Samsun Kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı'nın tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Tütün İskelesi'nde Vali Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende konuşan Tavlı, Cumhuriyet sayesinde haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün de dimdik ayakta olduğuna işaret eden Tavlı, şunları kaydetti: "Hiç şüphe yok ki aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyet'imizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Bunun şuuruyla, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden süreçte 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz."

REKLAM Konuşmaların ardından gaziler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu törende konser de verdi. Denizde polis botları ile Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopterin tören alanı etrafında yakın uçuş yapıp siren çalarak vatandaşları selamladığı program, geçit töreniyle sona erdi. Çorum Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, makamında tebrikleri kabul etti. Çalgan, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Garnizon Komutanı Albay Ömer Faruk Gelengeç ile vatandaşların bayramını kutladı. Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana her alanda büyük atılımlar yaptığını, dünya sahnesinde etkisini artırdığını söyledi. REKLAM Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, kardeşliğine yönelik hiçbir saldırının başarılı olamayacağını vurgulayan Çalgan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter takımı ve Jimnastik gösterileri sunuldu. Törende ayrıca Jandarma Komando Taburu gösteri sundu. Tören, kortej geçişiyle son buldu. Sinop Sinop'ta İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Vali Özarslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile halk oyunları grupları da gösteri gerçekleştirdi. REKLAM Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi. Amasya Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ecdatlarının büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunulan tören, resmi geçit töreninin ardından son buldu. Törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Tokat Tokat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Köklü tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu. Kutlama programında resmi geçit töreni de yapıldı. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Karakoç, vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dallı, konuşma yaptı. Ardından halk oyunları ve spor kulüplerinin gösterileri sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Müzik dinletisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı. Kastamonu Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğince de gösteri sunuldu. Komandolar, gösterinin sonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hainlere inat, daha fazla çalışacağız" pankartı açtı. REKLAM Tören, kortej geçişiyle sona erdi. Çankırı Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Taşolar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca silahlı gösteri yapıldı. Tören, kortej geçişiyle sona erdi. Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konulan millet iradesinin, azmin, kararlılığın, ferasetin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ecdadımızın canını feda ederek kazandığı bu büyük zafer, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk İstiklal Savaşı emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşının nasıl verilmesi gerektiğini tüm dünyaya göstermiş ve pek çok ülkenin bağımsızlık savaşına ilham kaynağı olmuştur." dedi. REKLAM Törende daha sonra savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu, şiirler okundu, kortej geçişi yapıldı.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekilli Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman Batman'da kutlamalar, Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törenle devam etti. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. REKLAM Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, alandaki vatandaşları selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende Vali Canalp, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, askeri erkan, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı "Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü" düzenlendi. Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan yürüyüş Gülistan Caddesi'ne kadar sürdü.

REKLAM Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile "Birlik ve kardeşlikte Batman tek yürek" yazılı pankart taşıdı. Vali Ekrem Canalp, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Batmanlıların, bu yürüyüşle birlik ve kardeşliği vurguladıklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti: "Buradaki bu kalabalığın sesi sınırlarımızın ötesine ulaşmak zorundadır. Ve sınırlarımızın ötesindeki herkes de bu sesiz haykırışı duymakla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Türklerin devletidir ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bu sınırlar içerisinde yaşayan Arapların, Çerkezlerin, Gürcülerin, Abazaların, Arnavutların devletidir. Türkiye Cumhuriyeti 'Bu vatanda yaşıyorum' diyen herkesin devletidir. İhtiyaç duyulan şey şiddet değil barış, huzur ve gelecek dolu bir memlekettir. 45 seneden beri süregelen kardeş kavgasına son verilmesi gerekir. Artık herkes silahlarını gömsün. Herkes silahlarını gömsün ki silahların gömüldüğü topraktan umut, refah, gelecek fışkırsın. Evlatlarımızın geleceğini fışkırtalım bu topraktan. Bu topraklar bizim geçmişte olduğu gibi gelecekte de birliğimizin şarkılarını söylesin. Kardeş kavgası bitsin. İhtiyaç duyduğumuz tek şey birliktir, kardeşliktir, bu memleketin umut dolu geleceğidir."

REKLAM Bingöl Bingöl Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklar, kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Törende, atletizm yarışları yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, karate, tekvando ve halk oyunları gösterileri sunuldu, İl Jandarma Komutanlığında görevli köpekler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, 7'den 70'e herkesin el ele vererek cennet vatanı düşmana dar ettiğini belirterek, "Cumhuriyetimiz ulu bir çınar. Bu çınarın serpilip büyümesinde nice yiğitlerin bedeni, kanı ve aziz ruhu; nice anaların bacıların gözyaşı ve nice yetimlerin, mazlumların duası var." sözlerini sarf etti.

Törene, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM Katar Katar Türk Okulu ve Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun eşi Kübra Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Adaş, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." dedi. YEE Doha Koordinatörü Uysal da günün önemini vurgulayarak "Ecdadımızdan bize miras kalan ve tarihten aldığımız bu güçle Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere taşımak, geçmişimize duyduğumuz saygının ve yarınlara olan sorumluluğumuzun en güzel ifadesidir." diye konuştu.