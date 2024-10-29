Nermin Bezmen: Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum

Sekiz ay önce eşi Tolga Savacı'nın ani vefatıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, yaşadığı kayıptan sonra ilk kez televizyon ekranında 'BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuştu.

Bezmen, sözlerine şöyle başladı: Çok eski değil, bundan sadece 2-3 hafta evvel ona da bir tabak koydum sofraya. 'Günaydın aşkım' demiş gibi ses duyuyorum, cevap veriyorum. Ama yas zaten böyle bir şey, uzun bir yolculuk.

REKLAM "SABAHLARI ONUN HAZIRLADIĞI KAHVENİN KOKUSUNU DUYARAK UYANIYORUM" Nermin Bezmen, Tolga'cığımı yolcu etmemin üzerinden 8 ay geçti. İlk 6 ay garip bir duygudaydım. Sabah kahvelerini Tolga'cığım hazırlardı. O kahvenin kokusu burnumda, 'yetişim, beraber içelim kahvemizi' duygusuyla uyanıyordum. Akşam olunca bir an önce uykumda göreyim diye bekliyordum. Evin dışındaysam, bir an önce yazmaya döneyim, onunla buluşmak gibi oluyordu o deftere dönmek.

"TOLGA'YI SÜREKLİ RÜYAMDA GÖRÜYORUM" Sürekli görüyorum rüyamda; bir gece görmesem, ertesi gün görüyorum. Çok sorularım vardı, o sorularıma cevaplar alıyorum rüyalarımda. Bu çok rahatlatıyor beni. İşaret veriyor, sürekli temastayım sanki."

Bezmen, sözlerine şöyle devam etti: Tolga ve Pamir'in acısı birbiriyle kıyaslanamaz. Ben hiçbir zaman Pamir'ciğim ve Tolga'cığımın aşkını kıyaslamadan, onların ikisi de hayatımın apayrı dönemlerinde apayrı Nermin'i mutlu ettiler.

REKLAM "TOLGA BANA İKİNCİ BAHARI NASİP ETTİ ANİ GİDİŞİYLE BAHARIM KIŞA DÖNDÜ" Pamir'de çok ağırdı ama Yaradan bana bir şans olarak ikinci aşkı nasip etti ve Tolga geldi hayatıma. Beni tedavi etti. Yeniden aşık olabileceğimi, yeniden güvenebileceğimi Tolga'yla yaşadım. Fakat bu çok ani gidişiyle yaşattığı bahar da kışa döndü.