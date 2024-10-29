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        Haberler Magazin Nermin Bezmen: Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum

        Nermin Bezmen: Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum

        BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının dün akşam yayınlanan bölümündeki konuğu yazar Nermin Bezmen oldu. Bezmen, birbirinden samimi ve duygu yüklü açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:51
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        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
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        Sekiz ay önce eşi Tolga Savacı'nın ani vefatıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, yaşadığı kayıptan sonra ilk kez televizyon ekranında 'BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuştu.

        Bezmen, sözlerine şöyle başladı: Çok eski değil, bundan sadece 2-3 hafta evvel ona da bir tabak koydum sofraya. 'Günaydın aşkım' demiş gibi ses duyuyorum, cevap veriyorum. Ama yas zaten böyle bir şey, uzun bir yolculuk.

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        "SABAHLARI ONUN HAZIRLADIĞI KAHVENİN KOKUSUNU DUYARAK UYANIYORUM"

        Nermin Bezmen, Tolga'cığımı yolcu etmemin üzerinden 8 ay geçti. İlk 6 ay garip bir duygudaydım. Sabah kahvelerini Tolga'cığım hazırlardı. O kahvenin kokusu burnumda, 'yetişim, beraber içelim kahvemizi' duygusuyla uyanıyordum. Akşam olunca bir an önce uykumda göreyim diye bekliyordum. Evin dışındaysam, bir an önce yazmaya döneyim, onunla buluşmak gibi oluyordu o deftere dönmek.

        "TOLGA'YI SÜREKLİ RÜYAMDA GÖRÜYORUM"

        Sürekli görüyorum rüyamda; bir gece görmesem, ertesi gün görüyorum. Çok sorularım vardı, o sorularıma cevaplar alıyorum rüyalarımda. Bu çok rahatlatıyor beni. İşaret veriyor, sürekli temastayım sanki."

        Bezmen, sözlerine şöyle devam etti: Tolga ve Pamir'in acısı birbiriyle kıyaslanamaz. Ben hiçbir zaman Pamir'ciğim ve Tolga'cığımın aşkını kıyaslamadan, onların ikisi de hayatımın apayrı dönemlerinde apayrı Nermin'i mutlu ettiler.

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        "TOLGA BANA İKİNCİ BAHARI NASİP ETTİ ANİ GİDİŞİYLE BAHARIM KIŞA DÖNDÜ"

        Pamir'de çok ağırdı ama Yaradan bana bir şans olarak ikinci aşkı nasip etti ve Tolga geldi hayatıma. Beni tedavi etti. Yeniden aşık olabileceğimi, yeniden güvenebileceğimi Tolga'yla yaşadım. Fakat bu çok ani gidişiyle yaşattığı bahar da kışa döndü.

        "İNANILMAZ BİR AŞK MASALI YAŞADIK"

        Aslı Şafak'ın sorusu üzerine Bezmen'in cevabı şöyle oldu: "Hiç isyanım olmadı. Tam aksine, hasretim çok büyük ama hayatımın ikinci baharında böyle güzel bir ruhla inanılmaz bir aşk masalı yaşadık.

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        #nermin bezmen
        #aslı şafak
        #tolga savacı
        #BloombergHT
        #işin aslı
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