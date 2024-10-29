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        Haberler Spor Transfer İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı! - Futbol Haberleri

        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Premier Lig'de transfer yarışı başladı. İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool, genç yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:22
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        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta son 2 sezonda gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına girdi.

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        Son olarak Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool'un milli oyuncuya transfer kancasını taktığı iddia edildi.

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        Ada basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, Bukayo Saka'nın yükünü hafifletmek için genç yıldızı yakın takibe aldı.

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        Öte yandan Liverpool ise yıldız futbolcusu Mohamed Salah'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

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        Alternatif isimleri araştırmaya başlayan İngiliz ekibi, Kenan Yıldız için harekete geçmeyi planlıyor.

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        Haberin detaylarında Kenan Yıldız'ın Juventus ile yeni sözleşme imzaladığı, bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu yazıldı.

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        En iyi oyuncuların bile Premier Lig'den gelen tekliflere hayır diyemeyeceği belirtilirken, Juventus'un bonservis beklentisinin yüksek olacağı aktarıldı.

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        Geçtiğimiz yaz Juventus ile nikah tazeleyen Kenan Yıldız'ın, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        SEZON RAKAMLARI

        Genç yıldız bu sezon İtalyan devi ile 12 maçta toplam 851 dakika süre aldı.

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        Milli futbolcu bu maçlarda 3 kez ağları havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi.

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