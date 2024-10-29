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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza | Son dakika haberleri

        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!

        Bursa'da, kaykayıyla yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan servis minibüsü sürücüsü 53 yaşındaki Özcan Sert'in, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Çakır'ın, kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:15
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        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
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        Bursa'da olay, 8 Eylül'de, saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya parka gitmek için evinden çıkan Yusuf Çakır'a (10) kaykayıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada, servis minibüsü çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip, çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        OLAYDAN SONRA SÜRÜCÜ KAÇTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan Sert olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi.

        YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polisler, kaldığı adresi belirlenen şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sert, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlanırken, tutuklu sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

        İDDİANAME: DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÇARPTI

        Yusuf Çakır'ın, kaza nedeniyle kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin kontüzyonu nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Sert'in, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu minibüsle çarpıp, çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

        ÇOCUĞU YERDE GÖRÜNCE PANİKLEYİP, KAÇMIŞ

        İddianamede savunmasına da yer verilen tutuklu sanık, aracıyla seyir halindeyken sokağa dönüş yaptığı sırada, sağ arka tekerde sarsıntı hissettiğini, sağ aynaya bakınca yerde yatan bir çocuk gördüğünü, çocuğun yanında kaykay olduğunu ve aniden panikleyip, olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

        İddianame, Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Özcan Sert'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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