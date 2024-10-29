Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümü kutlu olsun.Milli mücadelenin başkomutanı Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istikbal ve istiklalimizin inşasında emeği olan kahramanlarımızın her birini saygıyla yadediyorum. Bin yıldır bu toprakları vatanımız olan tescillemek için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. İster üniformalı ister TUSAŞ'taki olduğu gibi üniformasız olsun hayatları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

REKLAM "BÜTÜNLEŞMEMİZ HAYATİ ÖNEMDE" Biz milletçe bir oldukça ne terör örgütleri ne de onları elinde tutan odaklar başarılı olamayacaklardır. İç cepheyi sağlam tutukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Nevzuhur devletlerin köksüz toplumların küresel teröristlerin anlamadığı bir hakikat var. Bu hakikat Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim binlerce yıllık devletler silsilemizin son temsilcisi olduğu. Onlar sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur.

"SİNSİ OYUNLARA YENİLMEYECEĞİZ" Ordumuz başta olmak üzere devltimizin omurgasını oluşturan kurumlarımızın binlerce yıl ötesine uzanması bu hakikatin en açık ifadesidir. Cumhuriyetimizin elbette kimi eksikleri olmuştur. Hatta kimi hatalı tercihleri de olmuştur. Ama bunların hiçbiri tevarüs ettiğimiz köklü tarihi, zengin medeniyeti, insani değerleri gölgelemeye yetmez. Bu millet maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelerek küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil millettir. Bugün küllerimizin değil sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arefesindeyiz. Allah'ın izniyle yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur. Ezelden beri herşeyin fani olduğuna inanan milletimiz sadece devletini ebed müddet tahayyül etmiştir.

"GEÇTİĞİMİZ YÜZYILIN BAŞLARINDA YAŞANAN ACI HADİSELERİN HİÇBİRİNİN SEBEBİ MİLLETİMİZ DEĞİLDİR" Bizim için Asya Hun devletinden Göktürklere, Uygurlulardan Karahanlılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan koskoca tarihin istisnasız tamamı birdir, bütündür ve milletimize aittir. Anadolu'ya geldiğimizde de burada yaşayan insanların tamamını şefkat ve adaletle kucaklayarak kendimizden ayrı görmedik. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşanan acı hadiselerin hiçbirinin sebebi milletimiz değildir. Emperyalistlerin yalanlarına, tahriklerine kapılan bin yıllık komşularımız kendi hırslarının ve hatalarının bedelini ödemiştir. Cumhuriyetimizin sınırları içindeki her bir insanı adil ve eşit vatandaşlar kabul etme süreci biraz sancılı geçmiş olabilir ama nihayetinde bunu da başardığımızı düşünüyorum.

"ÜLKE VE MİLLET OLARAK SİYASİ, SOSYAL, EKONOMİK SORUNLARI HIZLA ÇÖZMEMİZ ŞARTTIR" Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı dönemdeyiz. 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz önemli ve hayati hale gelmiştir. Ülke ve millet olarak siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konulan yaklaşımların bu geniş arkaplan ışığında önyargısız değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım kadim devlet aklının, binlerce yıldan süzülüp gelen irfanının gereğidir.

"ZAFERİ KAZANAN BİZ OLDUK" Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde, nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Aziz milletim, değerli misafirler, milli mücadelede asker sayısı, ekonomik güç, silah, teçhizat, ulaşım ve istihbarat imkanları bakımından üstün olan taraf işgalcilerdi. Ama Allah'ın nusret ve inayetiyle zaferi kazanan biz olduk.

"HİÇBİR ZORLUK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK" Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır emri gereğince, milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi olduğunu sormadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerimizin temsilcileri Ankara'da buluşup, Büyük Millet Meclisi'nde omuz omuza verdi birlik oldu. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Maraş'ın, Urfa'nın, Antep'in, İzmir'in işgalden kurtuluşunda hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik. Bakınız, burada milli mücadele dönemine ait bir hatırayı sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Yunan işgal kuvvetlerinin ilerleyişinden dolayı ordumuzun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi gündeme gelmiştir. Birçok kişi de endişelere sebep olan bu fikri tartışmak üzere meclis gizli oturumla toplandı. Fevzi Paşa, ordunun rahatça manevra yapmasını sağlamak için meclisin Kayseri'ye taşınmasını teklif ediyor. Meclis açıldığından beri hiç söz alıp konuşmamış yemin merasiminden başka kürsüye çıkmamış olan Dersim mebusu Diyat ağa elini kaldırdı. Oturum başkanının davetiyle kürsüye gelen Diyat ağa meclisi süzdü ve lafım kısadır dedi. Biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi? diye sordu. Meclis alkıştan yıkılırken tartışma o cümleyle sona erdi. İşte böyle, çelikten bir iradeyle kazandığımız milli mücadele dünyada pek çok toplumun istiklal umudunu da yeşertmiştir. Cumhuriyetimizi kurarak çıktığımız yeni yol, zaman içinde mazlum milletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarına giden kapıları açmıştır. Bugün de bir asır önce meclis kürsüsünde yaşanan iklimi yeniden hissediyor, aynı şeye inanıyor, aynı şeyi söylüyoruz. Yine bir asır önce olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin umudunu yaşatacak, azmini bileyecek, inancını kökleştirecek tarihi bir duruş sergiliyoruz. Şunun bilinmesini isterim, hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alıkoyamayacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI MUTLAKA HAYATA GEÇİRECEĞİZ" Milletçe ve devletçe dünyada ve bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, geri adım atmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz. Tam tersine, onurlu ve dirayetli duruşumuzdan taviz vermeden, kendimize yakışır şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle yetinmeyecek bölgemizin ve dünyanın huzuru, mazlumların felahı için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz. "GELİN BİRLİKTE İNŞA EDELİM" Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde bu ahde 85 milyon vatandaşımızın her birinin canı gönülden katıldığına inanıyorum. Buradan köken, inanç, mezhep, meşrep, siyasi ve ideolojik farklılık ayırt etmek sizin yüreği bu ülke ve bu millet sevgisiyle çarpan herkese, tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. Gelin, son iki asırdır dünyada yaşanan büyük dönüşümleri kaçırmamıza yol açan farklılıklarımızı Türkiye yüzyılının inşasının harcı, tuğlası, demiri haline getirelim. Gelin hünkârım Hacı Bektaş'tan aldığımız ilhamla bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.