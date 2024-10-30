Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Güneşli 18° İzmir Parçalı bulutlu 24° Antalya Güneşli 28° Trabzon Güneşli 17° Bursa Yağmurlu 15° Adana Parçalı bulutlu 29° Diyarbakır Kısmen Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Parçalı bulutlu 13°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. REKLAM EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 23°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 23°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 23°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 26°C Az bulutlu ve açık REKLAM MERSİN °C, 28°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DÜZCE °C, 19°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ARTVİN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 18°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 12°C Az bulutlu KARS °C, 12°C Az bulutlu MALATYA °C, 19°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu REKLAM VAN °C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU