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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı - 30 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 07:23
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        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 18°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Parçalı bulutlu 29°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 13°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

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        MERSİN °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK °C, 16°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ARTVİN °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 12°C

        Az bulutlu

        KARS °C, 12°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 19°C

        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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        VAN °C, 16°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

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