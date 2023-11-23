Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplarla yakında yapılacak esir takası kapsamında İsrailli esirlerin Gazze'den çıkarılacağını umduğunu ancak bu konuda pek çok zorluk olduğunu belirtti. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e daha önce esirleri ancak "takas" ile geri alabileceğini söylediklerini belirtti

Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

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Cuma sabahı Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası uzlaşısına işaret eden Netanyahu, İsrailli tüm esirleri Gazze'den çıkarmayı umduklarını ancak "bu yolda pek çok zorluk olduğunu" kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da bugün olası insani ara hakkında konuşmanın önemli olduğunu, bunu esirlerin çıkarılması ve Gazze'ye yardımların girişi için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

HAMAS: İSRAİL'E KARŞI KOYMAYA DEVAM EDİYORUZ Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 48'inci gününde, İsrail'e karşı koymaya devam ettiklerini söyledi. REKLAM Sahadaki gelişmeler ve varılan esir takası uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Ubeyde, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ait 335 askeri aracı hedef aldıklarını ve bunlardan 33'ünün son 72 saat içinde vurulduğunu açıkladı. Son 3 günde İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Tıvam bölgesinde 21 Kasım'da İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve en az 5 askeri öldürdüklerini aktardı. Ebu Ubeyde, başka bir saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Er-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 İsrail askerine 10 metre mesafeden düzenledikleri saldırıda da ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti. Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'da 21 Kasım sabahı 6 kişilik bir piyade bölüğüne bombalı saldırı düzenlediklerini, 22 Kasım'da da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Kileybu Tepesi bölgesinde bir tüneli patlatmaya çalışan İsrail askerlerine ön alıcı saldırı düzenleyerek tünelin ağzını patlattıklarını aktardı.

İSRAİL'LE VARILAN ESİR TAKASI VE ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA UZLAŞISI Ebu Ubeyde, öldürmekten başka bir şey yapmayan İsrail'in, kara harekat planını "hızlıca zafer ilan etmek için her şeyi yıkmak, herkesi öldürmek ve katliam işlemek üzerine kurduğunu" ancak kendilerinin bu planı boşa çıkardığını söyledi. REKLAM "Düşman gerçek kayıplarını gizliyor, direnişçilerimiz, İsrail güçlerinin öldürüldüğünü görüyor, öldürülen ve yaralananları savaş meydanından uzaklaştırırken ne sıkıntılar yaşadıklarını görüyor." diyen Ebu Ubeyde, şöyle devam etti: "Düşman kara harekatına devam etmeye karar verecek olursa bu verdiği can kayıplarının, daha başlangıç olduğunu görecek. Savaş meydanında gördüklerimiz bize İsrail askerlerinin bu savaşa hazır olmadığını ve sonuçlarının neler olacağını da bilmediklerini gösteriyor." "BUNU TEKLİF ETMİŞTİK" İsrail'in çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takasını kabul etmesine ilişkin ise Ebu Ubeyde, şu ifadeleri kullandı: "Biz kara harekatı başlamadan önce bunu teklif etmiştik ancak düşman, askeri güç kullanarak bu sonucu elde edebileceğini sandı. Biz o zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz: Esirleri ancak takas yaparak geri alabilirsiniz." İsrail'in savaşın süresini uzatma konusunda; işlediği soykırıma, katliamlara ve toplu cezalandırmaya güvendiğini, bunun dışında somut bir askeri hedefi olmadığını söyleyen Ebu Ubeyde, "Saldırıların süresi ne kadar uzarsa uzasın biz buna hazırız." dedi. *Haberin görseli EPA tarafından servis edilmiştir.