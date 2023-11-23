Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yarın başlayacağı açıklanan 4 günlük ateşkes ve rehine takasının detaylarını paylaştı.

Açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak" denildi. Rehine takasına yönelik ise "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup 17.00'da bırakılacak" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacaktı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi. Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.