Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly! 2.5 ayda 7 sakatlık Beşiktaş'ta Eric Bailly yine sakatlandı. Geçmişte yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı taraftarın transfer sürecinde soğuk baktığı Fildişili futbolcuda korkulanlar da kısacık süreçte başa gelmiş oldu

Milli arada sakatlıkları bulunan isimlerin geri dönmesini bekleyen ve hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a dün bir kötü haber geldi.

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden olan Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı. Bailly'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken akıllara da transfer süreci ve yaşananlar geldi.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA KAMPANYA YAPMIŞTI Yaz dönemi boyunca iyi bir stoper arayan siyah-beyazlılar, eylül başında Eric Bailly'yi İstanbul'a getirmişti. Transfer görüşmelerinin ciddileşmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu transfere sosyal medya üzerinden karşı çıkmıştı. Bailly uzun süre TT listesinde kalsa da yönetim Fildişili futbolcuyla 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. REKLAM

İLK SAKATLIK HAZIRLIK MAÇINDA YAŞANDI Beşiktaş'a imza atan Bailly, 12 Eylül'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadı. Bailly ilk resmi maçına Club Brugge deplasmanında çıkarken mücadelesi ile alkış aldı. Ancak 84. dakikada yorgunluk nedeniyle kenara geldi. Bailly, 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor maçının 30. dakikasında boyun tutulması nedeniyle kenara geldi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan önemli bir şeyi olmadığını duyursa da 14 Ekim'de "Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama" tespit edildiği açıklandı.

SAKATLIKLARA BİR DE GERİLİM EKLENDİ Bailly, 5 Kasım'daki Antalyaspor deplasmanında 11'de başlarken bu kez sakatlıktan farklı bir sebeple kenara geldi. Devre arasında Tayfur Bingöl'le bir tartışma yaşayan Bailly, takım arkadaşının yakasından tutarken bu hareketin ardından Burak Yılmaz tarafından oyundan alındı. Stopersiz kalan Beşiktaş maçı 3-1 kaybetti. Yılmaz yaşananları maç sonunda anlatırken açıklamalar gündem oldu. Bailly maç sonunda özür dilerken Burak Yılmaz bu krizi yanlış yönettiği gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirildi.

KASIM AYINDA 3 SAKATLIK! Bailly, Antalya'daki olayın ardından 9 Kasım'daki Bodo/Glimt maçında da 11'deydi. Ancak 25. dakikada yakın mesafeden kafasına şut gelmesinin ardından kendisini yere bıraktı. Baş dönmesi ve bilinç kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu kenara geldi. Hastaneye kaldırılan Bailly'nin beyin tomografisinde sorun çıkmadı.

Bailly, 9 Kasım'da ise boyun ağrısı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemedi. Süper Lig milli araya girerken Samsunspor maçına kısa süre kala dün sol uyluk arka adalesinden sakatlandı.