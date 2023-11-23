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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:46
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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve orta-şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde turnuva gerçekleştirildi.

        Antrenmana ülkelerinin milli takımlarından dönen, Max Gradel, Florin Nita ve Luka Stankovski katılırken Denis Dragus'un ise bu gece takıma dahil olacağı belirtildi.

        Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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