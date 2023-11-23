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        Haberler Ekonomi Para SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir şekilde politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gitti. Karar metninde "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:41
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. PPK, politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 40'a çekti.

        Piyasa beklentisi 250 baz puanlık bir artırım gelmesi yönündeydi.

        PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül ve ekim toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK bugünkü kararla beraber son 6 toplantıda 3150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

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        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması

        PPK karar metninde ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesinin, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı.

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        Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

        "Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir."

        "SIKILAŞTIRMA ADIMLARI KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE TAMAMLANACAK"

        Karar metninde bunun yanında kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği belirtilerek "Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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