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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı

        Aksaray'da eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı

        Aksaray'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan adam, emanet edecek kimseleri olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Bıçaklanan talihsiz kadın ise yine aynı sebeple 4 yaşındaki oğluyla beraber hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 01:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 01:49
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        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
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        Aksaray'da Fatma G. (30), tartıştığı eşi Mustafa G. (31) tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilip, karnından ve sol kolundan bıçaklandı. aralı kadın beraberinde 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

        ÖNCE DARBETTİ SONRA BIÇAKLADI

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa G, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Fatma G, evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

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        ANNE, 4 YAŞINDAKİ OĞLU İLE HASTANEYE KALDIRILDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Fatma G, ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi.

        7 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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