Türk futbolunun genç yeteneği Kenan Yıldız'ın öne çıkan özellikleri
A Milli Takım forması altında Almanya ve Galler maçlarındaki performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, adından yıllarca söz ettireceğini şimdiden kanıtladı... Juventus'un 2022 yılında Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı genç yetenek, A Milli formayla ilk golünü doğup yetiştiği Almanya'ya karşı attı. Oyun kurmadaki zekası ve tekniği nedeniyle Alman medyası tarafından Mesut Özil'e benzetilen Kenan Yıldız'ın kariyerinden öne çıkanları Habertürk olarak sizler için derledik.
Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya gelen Kenan, 2010'da henüz 5 yaşındayken Almanya'nın SV Sallern Regensburg takımında futbolla tanıştı.
Bir yıl sonra SSV Jahn Regensburg'a geçen Kenan Yıldız, kısa sürede Almanya'nın en büyük kulübü Bayern Münih'in dikkatini çekerek 2012 yılında Bavyera ekibinin altyapısına transfer oldu.
Bayern'de farklı alt yaş kategorilerinde 10 yıl forma giyen Yıldız, Bayern Münih'in yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul ediliyorken, genç yeteneğin 2022 yılında Juventus'a bedelsiz transfer olması Bayern Münih'in hayallerini suya düşürdü.
Bayern Münih'in eski sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Kenan Yıldız'ın ayrılışını Bild gazetesine şu sözlerle açıklamıştı: "Yıldız, kariyerinde eşlik etmek istediğimiz genç ve yetenekli bir oyuncu, ancak oyuncunun maddi taleplerini karşılamak istemedik. Bu nedenle Yıldız aramızdan ayrılacak..."
Bayern'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus U19 takımında 31 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyince bu sezon A takıma yükseldi.
18 yaşındaki genç yetenek, Torino ekibinde bu sezon fazla şans bulamasa da forma giydiği 5 maçta taraftardan tam not aldı.
MESUT ÖZİL BENZETMESİ!
Asıl mevkisi '10 numara' olan, ancak sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Kenan Yıldız, Bayern altyapısında oynadığı dönemde oyun kurucu özelliği ve Türk asıllı olmasından dolayı Alman medyası tarafından Mesut Özil'e benzetiliyordu.
Yetenekli futbolcu adaylarının tespit edilerek spor kulüplerine kazandırıldığı Football Talent Scout’a göre Kenan Yıldız'ın öne çıkan tek zayıf noktası, ceza sahası içerisinde topla buluştuğu zaman soğukkanlı davranmaması olarak belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Genç oyuncunun bu özelliğinin üzerinde çalışarak zamanla daha iyi olacağı öngörülürken, Yıldız'ın öne çıkan bazı güçlü yönleri ise şöyle sıralanmakta:
*Çok iyi oyun kurması.
*Fiziksel olarak çok iyi gelişmesinin yanında iyi bir kondisyona sahip olması.
*Oyunu dikey olarak oynaması ve topu hızlı ceza sahasına getirmesi.
*Top saklama, top kontrolü ve top sürmede çok iyi olması.
A MİLLİ TAKIM'A MONTELLA ÇAĞIRDI
18 yaşındaki futbolcu, Almanya doğrumlu olmasına rağmen milli takım konusunda seçimini ay-yıldızlı formadan yana kullandı.
Türkiye'nin U17 ve U21 takımlarında forma giyen Kenan, EURO 2024 elemelerindeki Letonya maçı öncesi Vincenzo Montella tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
A Milli formayla ilk maçına Hırvatistan karşılaşmasında çıkan Kenan Yıldız, Almanya ile oynanan hazırlık maçında ay-yıdızlı formayla ilk golünü kaydetti. Kenan, Galler maçında da 31 dakika sahada kalıp penaltıyı yaptıran isim olmuştu.