Türk futbolunun genç yeteneği Kenan Yıldız'ın öne çıkan özellikleri

Asıl mevkisi '10 numara' olan, ancak sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Kenan Yıldız, Bayern altyapısında oynadığı dönemde oyun kurucu özelliği ve Türk asıllı olmasından dolayı Alman medyası tarafından Mesut Özil'e benzetiliyordu.

Yetenekli futbolcu adaylarının tespit edilerek spor kulüplerine kazandırıldığı Football Talent Scout’a göre Kenan Yıldız'ın öne çıkan tek zayıf noktası, ceza sahası içerisinde topla buluştuğu zaman soğukkanlı davranmaması olarak belirtiliyor.

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ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Genç oyuncunun bu özelliğinin üzerinde çalışarak zamanla daha iyi olacağı öngörülürken, Yıldız'ın öne çıkan bazı güçlü yönleri ise şöyle sıralanmakta:

*Çok iyi oyun kurması.

*Fiziksel olarak çok iyi gelişmesinin yanında iyi bir kondisyona sahip olması.

*Oyunu dikey olarak oynaması ve topu hızlı ceza sahasına getirmesi.

*Top saklama, top kontrolü ve top sürmede çok iyi olması.