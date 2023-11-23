Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

Yolcu uçakları ve uzun yol kamyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için büyük miktarda soya bazlı yenilenebilir yakıta ihtiyaç duyulacak. Bunu üretmek için Amerikalı çiftçiler mevcut mısır tarlalarını sökerek yer açabilir, milyonlarca dönüm ilave soya fasulyesi ekebilir ve tüm soya fasulyesi ihracatını durdurabilir.

Ya da birileri daha iyi bir yağlı tohum geliştirebilir. Hem yeni girişimlerdeki hem de biyoteknoloji devlerindeki araştırmacılar, seçici ıslah veya genetik modifikasyon yoluyla kile başına daha fazla yağ üreten yeni tür baklagil tohumları formüle etmenin yollarını araştırıyor.

Bu girişimlerden biri olan ve kısmen tohum devi Corteva Inc. tarafından finanse edilen ZeaKal Inc. 2024 yılında ticari ekim için ilk yüksek yağlı tohum serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bilim insanları genetik modifikasyonla bitkinin fotosentezi daha uzun süre sürdürmesini sağladı. Böylelikle daha fazla yağın yanı sıra daha fazla protein üretildi. Değiştirilen tohumların %23’ünü yağ oluşturuyor ki bu oran geleneksel tohumlar için %20 olan ortalamadan daha yüksek. San Diego merkezli startup, gelecekteki çeşitlerin daha da fazla olabileceğini söylüyor.

ZeaKal, modifiye edilmiş tohumların ABD’de soya fasulyesi ekilen yaklaşık 80 milyon dönümlük alana ekilmesi halinde, ülkenin artan yenilenebilir yakıt talebini karşılamak için 13 milyon dönümlük ek yağlı tohum ihtiyacını ortadan kaldıracağını söylüyor. İcra Kurulu Başkanı Han Chen, “Bu, bulunan bir petrol. Aynı soya fasulyesini işlediğinizi ama o fasulyeden yüzde 13 veya yüzde 15 daha fazla yağ elde ettiğinizi hayal ederseniz, daha az hacim işliyor, daha az fasulye taşıyorsunuz demektir. Verimlilik ve ESG [çevresel, sosyal ve yönetişim], daha azdan daha fazlasını elde edeceğinizi bilmenin sağladığı faydalar. Bu süreci gerçekten yönlendiren şeyler de bunlar oluyor” diyor.

On yıllardır genetik modifikasyonları araştıran tohum geliştiricileri, öncelikle bitkileri güçlü yabani ot öldürücülere, böceklere veya kuraklığa karşı toleranslı hale getirerek mahsul verimini artırmaya odaklandı. Toplam yağ içeriğinin değiştirilmesi hiçbir zaman anlamlı bir şekilde gündeme gelmedi. Ancak bu Haziran ayında, ABD hükümetinin verilerine göre, biyoyakıt üretimi için tek bir ayda kullanılan ABD soya yağı miktarı ilk kez gıda ve diğer yerel kullanımlar için kullanılan miktarı aştı.

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