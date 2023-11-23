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        Haberler Ekonomi Otomobil Yediemin otoparklarında yeni süreç başladı! Hacizli araçlar geri alınabilecek - Otomobil Haberleri

        Yediemin otoparklarında yeni süreç başladı! Hacizli araçlar geri alınabilecek

        Yediemin otoparklarındaki hacizli veya trafikten men edilmiş araçlarla yönelik yeni süreç başladı. Araçlarına haciz gelen vatandaşlar Yediemin otoparklarından otopark ücretini ödeyerek araçlarını geri alabilecek. Sahipleri tarafından alınmayan araçların önce ihaleye ardından ilgili kurumlara devredilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hacizli veya trafikten men edilmiş araçlar depolarda bekletilmeyerek otoparkta atıl haldeki araçlar ile ekonomiye kazandırılacak

        ss@cyh.com.tr
        Giriş: 23.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:44
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        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
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        Yediemin otoparklarındaki hacizli veya trafikten men edilmiş araçlarla yönelik yeni süreç başladı. Araçlarına haciz gelen vatandaşlar Yediemin otoparklarından otopark ücretini ödeyerek araçlarını geri alabilecek.

        Sahipleri tarafından alınmayan araçların önce ihaleye ardından ilgili kurumlara devredilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hacizli veya trafikten men edilmiş araçlar depolarda bekletilmeyerek otoparkta atıl haldeki araçlar ile ekonomiye kazandırılacak.

        "İCRA DAİRELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE ARAÇLARINI ALABİLECEKLER"

        Tüm Yediemin Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, sürece ilişkin Habertürk’e konuştu. Uluç, araçlarına haciz gelen vatandaşların durumlarına ilişkin “Gün içerisinde ilgili icra dairelerine müracaat etmeleri halinde araçlarını alabileceklerdir. Bu araçları gidip dilekçeyle teslim alabilirler. Daha sonra da bu dilekçeye istinaden otoparka müracaat edip araçlarını teslim alabilirler. Araç sahipleri tarafından alınmadığı takdirde rehin alacaklısı da 10 gün içerisinde bu araçları gelip teslim almazsa veya satış talebinde bulunmazsa otomatik olarak E-ihale'ye düşecek.” açıklamasını yaptı.

        İHALE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

        Uluç: “E-ihalelere katılmak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak gerekiyor. İhaleye katılmak istemeyenler ise yatırdığı teminatı geri çekebiliyor. Satışın gerçekleştiği durumda ise kanunun belirtildiği şekilde ödeme yapılarak araçlar devralınabiliyor.” dedi.

        DEVRALINMAYAN ARAÇLARIN SON DURAĞI TÜRK KIZILAY’I OLACAK

        Bu araçların eskiye dönük olarak vergi, trafik cezası, yol geçişi gibi durumlardan etkilenmeyeceğini ifade eden Uluç, “Sıfır araç alırken yapılan sistemin aynısı olarak araç sahibi olmuş olacak. Eğer e-ihale tarafından bu araçlar satılmazsa Makine Kimya Ensdüstrisi’ne 1 aylık bir süre verilecek. Bu 1 aylık süre içerisinde bu araçları hurda olarak teslim alacaklar. Eğer onlar da almaz ise bedelsiz olarak Türk Kızılay’ına devredilecek araçlar.” diye konuştu.

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