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        Gaziantep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 02:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 02:06
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        Gaziantep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin eski eşinin akrabaları rastgele ateş açtı.

        Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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