Gaziantep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin eski eşinin akrabaları rastgele ateş açtı.
Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
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