Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor Faiz artırımları ve vatandaşın TL mevduatlara yönelmesinin etkisiyle TCMB verilerine göre 1-3 ay vadeli mevduatlara uygulanan ortalama faiz geçen hafta itibarıyla yüzde 46'yı aştı ve 20 yılın zirvesine ulaştı. TCMB'nin bugünkü faiz artırımı sonrası bazı bankaların mevduat faizlerinde 2 puanlık artışa gittiği gözlemlendi. Uzmanlar bankalar arasındaki TL mevduat ürününde artan rekabet de göz önünde bulundurulduğunda faiz oranlarının kısa sürede yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğini belirtti

Merkez Bankası (TCMB) faiz artırımlarına devam ederken mevduat faizlerindeki yükseliş de devam ediyor.

TCMB'nin son yayımladığı verilere göre vadeli mevduatlarda en yüksek paya sahip olan 1-3 ay vadeli mevduatlarda bankalarca uygulanan faiz oranı 17 Kasım haftası itibarıyla yüzde 46.25'e çıktı. Böylece mevduat faizi 20 yılın zirvesine ulaştı.

Sene başında söz konusu vadeye uygulanan ortalama faiz yüzde 24 seviyesindeydi. Mayıs 2022'de ise yüzde 17'nin altına gerilemişti.

2023 yılında mevduat faizlerinin seyri:

Hafta 1-3 Ay vadeli (%) 17-11-2023 46,25 10-11-2023 45,85 03-11-2023 44,50 27-10-2023 41,72 20-10-2023 43,74 13-10-2023 44,62 06-10-2023 45,49 29-09-2023 45,21 22-09-2023 42,74 15-09-2023 41,87 08-09-2023 40,87 01-09-2023 37,59 25-08-2023 30,76 18-08-2023 30,06 11-08-2023 29,06 04-08-2023 27,77 28-07-2023 29,32 21-07-2023 30,36 14-07-2023 34,99 07-07-2023 37,83 30-06-2023 38,45 23-06-2023 41,98 16-06-2023 40,72 09-06-2023 39,42 02-06-2023 37,39 26-05-2023 33,88 19-05-2023 32,45 12-05-2023 30,47 05-05-2023 29,05 28-04-2023 28,73 21-04-2023 27,68 14-04-2023 28,00 07-04-2023 28,96 31-03-2023 29,23 24-03-2023 28,10 17-03-2023 27,64 10-03-2023 27,83 03-03-2023 27,68 24-02-2023 26,95 17-02-2023 26,64 10-02-2023 26,88 03-02-2023 26,55 27-01-2023 25,31 20-01-2023 24,57 13-01-2023 24,02 06-01-2023 24,03

BUGÜN ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

TCMB son olarak geçen haftanın verilerini yayımlarken bugünkü 500 baz puanlık faiz artırımı sonrası bazı bankaların mevduat faizlerinde 2 puan civarında artışa gittiği ve düşük miktarlı mevduatlar için bile yüzde 48 seviyesine yaklaşıldığı görüldü.

Bankacılık kaynakları TL mevduata vatandaşın ilgisi artarken bankaların bu üründeki rekabetinin de arttığına dikkat çekti. Kısa süre içinde yüzde 50 faiz oranının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

TCMB verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 17 Kasım ile biten haftada 354 milyar 355 milyon 133 bin lira artarak 14 trilyon 715 milyar 813 milyon 970 bin liraya yükseldi.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATLARINDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3.7 artışla 8 trilyon 435 milyar 499 milyon 811 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1.1 yükselerek 5 trilyon 690 milyar 266 milyon 143 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 449 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Kasım itibarıyla 685 milyon dolarlık azalış görüldü.

TL MEVDUATIN PAYI ARTTI

17 Kasım haftası itibarıyla TL mevduatların bankacılık toplam mevduatları içerisindeki payı yüzde 57.3 oldu. Söz konusu oran 2022 sonunda yüzde 51.7 seviyesindeydi.