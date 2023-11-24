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        Küçükçekmece'deki facianın sebebi ortaya çıktı! Sprey kutuları bomba gibi patladı

        İstanbul Küçükçekmece'de 17 Kasım'da meydana gelen 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaraladığı patlamanın sebebi ortaya çıktı. Buna göre daha önce doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen facianın, antibakteriyel sprey kutularının boşaltılması sırasında yaşanan patlama nedeniyle yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:44
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        Küçükçekmece'de, 17 Kasım'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı patlamanın nedeninin anti bakteriyel sprey kutuları olduğu ortaya çıktı.

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        DHA'nın haberine göre 6 katlı binanın bodrum katındaki patlamayla ilgili itfaiyenin yaptığı incelemede patlamanın, anti bakteriyel sprey kutularının boşaltılması sırasında ya da sızan gazların ateşle temas etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

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        DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

        Atatürk Mahallesi, Divan Sokak'ta 17 Kasım Cuma günü meydana gelen olayda, 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede patlama oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hasan Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

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        PATLAMA NEDENİ ANTİBAKTERİYEL SPREY KUTULARI

        İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından yapılan incelemelerde patlamanın gerçekleştiği bodrum kattaki dairede doğalgaz hattının aktif olmadığı ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda, patlamanın anti bakteriyel sprey kutularının boşaltılması sırasında ya da sızan gazların ateşle teması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

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        İtfaiyenin bugün tamamlanan raporunda "Yangını söndürme çalışmaları esnasında ve söndürülmesine müteakip yapılan inceleme ve araştırmamız sonucu; -1 bodrum üzeri 6 katlı betonarme binanın -I. katında bulunan ve birbirinden bağımsız iki ayrı girişi olan ve 3 ayrı kullanım alanı bulunan dairenin sağ tarafta bulunan kullanım alanının girişine göre orta kısmında patlamaya bağlı ağır tahribatın fazla olduğu ve yangının merkezinin mutfak ve arka bölümde bulunan hurda ve gıda malzemelerinin istiflendiği alan olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Enkaz altında bulunan Hasan Muhammed isimli yabancı uyruklu kişi tarafımızca çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde kişinin hayatını kaybettiği tarafımıza bildirilmiştir.

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        Yaptığımız detaylı incelemelerde; patlamanın gerçekleştiği dairede doğalgaz hattının bulunduğu fakat aktif olmadığı tarafımızdan gözlemlenmiştir. Doğalgaz bağlantısının sadece binanın cephesine göre sol tarafta bulunan dairede aktif olarak kullanıldığı tarafımızca tespit edilmiştir.

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        Daire içerisinde mutfak ve salon olarak kullanılan kısımda çok sayıda dolu ve boş vaziyette anti bakteriyel sprey, yine dolu ve boş vaziyette muhtelif sayıda piknik tüpleri ile katalitik sobaya bağlı 12 kiloluk ev tipi tüpe rastlanılmış ve tarafımızca fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

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        Tüm bu bilgi ve gözlemlerimiz ışığında; çok sayıda dolu vaziyette bulunan anti bakteriyel sprey kutularının boşaltılması veya içerisinden sızarak açığa çıkan kolay alevlenir gazların alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı (kibrit - çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb.) teması ile parlama ve patlama olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer aldı.

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