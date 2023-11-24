Küçükçekmece'deki facianın sebebi ortaya çıktı! Sprey kutuları bomba gibi patladı

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İtfaiyenin bugün tamamlanan raporunda "Yangını söndürme çalışmaları esnasında ve söndürülmesine müteakip yapılan inceleme ve araştırmamız sonucu; -1 bodrum üzeri 6 katlı betonarme binanın -I. katında bulunan ve birbirinden bağımsız iki ayrı girişi olan ve 3 ayrı kullanım alanı bulunan dairenin sağ tarafta bulunan kullanım alanının girişine göre orta kısmında patlamaya bağlı ağır tahribatın fazla olduğu ve yangının merkezinin mutfak ve arka bölümde bulunan hurda ve gıda malzemelerinin istiflendiği alan olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Enkaz altında bulunan Hasan Muhammed isimli yabancı uyruklu kişi tarafımızca çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde kişinin hayatını kaybettiği tarafımıza bildirilmiştir.