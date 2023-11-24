Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla başlanan davada, bazı müşteki avukatları Fatih Terim'in de mahkemeye gelip ifade vermesini talep etti. İlk duruşmada mahkeme tarafından davet edilmeyen Fatih Terim ve Seçil Erzan'a 190 bin dolar parasını kaptıran kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da ifadeleri ortaya çıktı.

Habertürk’ün 8 ay önce ortaya çıkarttığı, Denizbank’ın eski Levent şube müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında futbol dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla başlayan yargılamada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlanan duruşmada, bazı müşteki avukatlar ünlü teknik direktör Fatih Terim'in de mahkemeye çağrılıp ifadesi alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından henüz mahkemeye çağrılmayan Fatih Terim’in soruşturma kapsamında alınan ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca bu soruşturmada Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Seçil Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı yer alıyor.

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“BEN BANKAYA HİÇ GİTMEDİM” Soruşturma kapmasında müşteki olarak ifadesi alınan Fatih Terim, Seçil Erzan’ı 5-6 yıldır tanıdığını söyledi. Denizbank’ın ne Florya ne de Levent’teki şubesine hiç gitmediğini söyleyen Terim, paraya ihtiyacı olduğu zaman yakınlarından ve aile dostlarından istediğini, onların da bankadan parayı çekip kendisine getirdiğini ifade etti. Terim, herhangi bir imza durumunda Seçil Erzan’ın Florya’daki tesislerde ya da evine gelerek imza aldığını da belirtti. HESAPLARIMDAKİ TABLOM İddia edilen "Fatih Terim fonu"yla ilgili herhangi kimsenin kendisinden para istemediğini söyleyen Terim, Seçil Erzan’a da hiç para vermediğini belirtti. 6 Nisan’da Denizbank’taki hesabındaki tabloyu öğrenmek için mesajlaştığını da anlatan Terim “O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 TL ve saklama o/n 3.000.000 USD şeklinde bilgiler yer alıyordu.” SEÇİL’İ DUYUNCA PARAMI ÇEKTİM O tabloya baktıktan sonrasında Seçil Erzan’ın olayını duyunca sinirlendiğini belirten Terim, hesaplarındaki parasının eşi Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılması talimatını verdiğini söyledi. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın verilen hesaba gönderildiğini gördüğünü ifade eden Terim “Fakat 3.000.000 USD halen gönderilmedi. Ben bu durumdan rahatsız olup şüphelendim ve bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi çektiğim kredilerimi vb. tüm parasal işlerimi içerir belgelerin dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç doküman verdi. Bunun dışında talep ettiğim hesap dökümleri ve ayrıntıları verilmedi" dedi. REKLAM Terim, usulsüzlük yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

BUSE TERİM’İN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Seçil Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı soruşturmada yer aldı. Buse Terim Bahçekapılı, olayların nasıl başladığını ve parayı nasıl gönderdiğini tüm detaylarıyla şöyle anlattı. İşte o ifade: "Seçil Erzan isimli şahısla ilk olarak yüz yüze 20 Kasım 2022 tarihinde babaannemin cenazesinde tanıdım. Kendisini Denizbank Şube Müdürü olarak tanıtmıştı. Sonrasında kendisi 2 Kasım 2022 tarihinde halamın oğlu olan Terim Arıcan aracılığı ile bana ulaşmıştır. Şöyle ki Terim o gün bana Denizbank'ta 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Daha doğrusu Seçil Erzan kendisine Denizbank Şube Müdürü olarak bu fondan detaylı bahsetmiş ve Buse Terim'in de bu fona dahil olup gelir elde edebileceğini dile getirmiş. REKLAM Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım. Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim. Benim Denizbank'ta şahsi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum bir mevduat hesabım bulunmaktadır."

“BANKADAN ÇEKİLEN PARA DOLAR OLARAK ALINDI” Kuzeninin tavsiyesiyle başka bankadaki 3 milyon 600 bin lirasını çekip 190 bin dolara çevirdiğini anlatan Buse Terim, “Terim bana akabinde parayı Seçil Erzan'ın görev yaptığı Levent Denizbank Şubesi'ne giderek bizzat odasında teslim ettiğini söyledi. Hatta Terim bana parayı teslim ettiği sırada Nazlıcan isimli bir kadının odada olduğunu ve bu parayı Seçil'in Nazlıcan ile birlikte hazineye giderek teslim edeceklerini söylemiş. Bu olayda 190 bin dolar param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir. Şahsıma ya da kuzenim Terim'e bir belge de verilmemiştir." dedi. Buse Terim de sorumluluğu olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. ERZAN PARAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ Buse Terim Bahçekapılı’nın bu ifadesinin ardından tutuklanan Seçil Erzan, bu olayla ilgili şu ifadeyi verdi: “Buse Terim'den de 150-200.00 dolar aldım ancak ondan da aldığım parayı ödeyemedim. Yine Buse Terim'in ofisinin olduğu Levent'ten ofisinden elden teslim aldım ancak onlara herhangi bir belge vermedim."