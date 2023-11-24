Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı! Ankara'da komşuları 72 yaşındaki Tahsin Ünsür tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, son yolculuklarına gözyaşları içinde uğurlandı. Cenazeye Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları katıldı. Ailenin 11 yaşındaki kızı Ceyda Turgut'un, olay sırasında balkona çıkıp, "Babamı ve kardeşimi öldürdü. Sıra şimdi bizde" feryatları yürekleri dağlamıştı

Ajanslar Giriş: 24.11.2023 - 08:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL