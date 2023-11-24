Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Adana Demirspor'dan açıklama
Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mario Balotelli'nin yara almadığı aktarıldı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
Tecrübeli golcünün İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında yara almadığı belirtildi.
33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği öne sürüldü.
Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.
ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA
Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız"