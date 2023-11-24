2 haftalık yağışın ardından... İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 2 haftada düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 24 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:41 facebook

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