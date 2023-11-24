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        Haberler Dünya Hollanda'da seçim sonuçlarının ardından aşırı sağın yükselişi protesto edildi

        Hollanda'da seçimlerde aşırı sağın yükselişi protesto edildi

        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride dün yapılan erken genel seçimlerde, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ilk sırayı alması ve aşırı sağın yükselişi protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 07:36 Güncelleme: 24.11.2023 - 07:36
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        Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Hollanda'daki aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı politikaları protesto ederken, Wilders liderliğindeki PVV'nin seçimi ilk sırada tamamlamasına tepki gösterdi.

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        Pek çok Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteride, "Faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır." mesajı verildi.

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        Yapılan konuşmalarda, 22 Kasım'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı partilerin oylarının ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekildi.

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        Konuşmacılar, Hollanda'daki ayrımcı politikaların yanı sıra İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamalarına ses çıkarılmaması ve Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen, Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

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        Göstericiler, "Irkçılığa karşı birlik", "Wilders? Hayır, teşekkürler", "Faşizm ve ırkçılığa karşı beraber" ve "Ne şimdi, ne de sonra, faşizme hayır" yazılı dövizler taşırken, "Faşizme hayır" ve "Irkçılığı durdur" sloganları attı.

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        AŞIRI SAĞIN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 28'DEN 41'E ÇIKTI

        Wilders'ın lideri olduğu PVV, 2021 seçimlerinde kazandığı 17 sandalyeyi iki kattan fazla artırarak 37 milletvekili çıkardı. PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e çıktı.

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        Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi (FvD), 2021 seçimlerine göre 5 milletvekili kaybederek 3 sandalyeye düştü. JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi.

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        Buna göre, aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı.

        Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Parti (SP) de 2021 seçimlerine göre 4 milletvekili kaybederek 5 sandalye elde ederken, Hollanda Senatosunda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisinde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ise 7 sandalye kazandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Hollanda seçim sonuçları
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