Gaziantep'te gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı Gaziantep'te bir sokak düğünü, gelinin eski eşi ve yakınları tarafından basıldı. Silahlarla düzenlenen kanlı saldırıda kurşunların isabet etti 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te sokak düğünü sırasında iddiaya göre gelinin eski eşi ve yakınları silahlarda dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.

ESKİ EŞ VE YAKINLARI SOKAK DÜĞÜNÜNÜ SİLAHLARLA BASTI Olay gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı. Saldırganlar, peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara'nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS, HASTANE VE ÇEVRESİNDE TEDBİR ALDI Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı İHA, diğer fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.