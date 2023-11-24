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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Kapsamlı Bölgesel İşbirliği Anlaşması (RCEP) ile küresel ekonomide ve jeoekonomik alanda Çin bir adım öne geçti. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 07:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 07:41
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        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
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        Çin’in öncülüğünde imzalanan RCEP ile Asya Pasifik bölgesi küresel ekonomi ve ticaretin merkezi olma yoluna girdi. Çok kutuplu bir ekonomik sisteme evrilen dünyada Türkiye de kendini doğru şekilde konumlandırmalı.

        I- 2020’de imzalanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren Kapsamlı Bölgesel Ekonomik İşbirliği Anlaşması (RCEP), Çin dâhil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde 15 ülkeyi içeren dünyanın en büyük ticaret paktı, Dünyanın en büyük Ticaret Bloku ve Mega-Bölgesel Ticaret Anlaşması’dır (BTA). RCEP anlaşması, ABD ile Çin arasındaki küresel ekonomik üstünlük yarışının önemli bir unsuru haline geldi. Bu iki ekonomik dev arasındaki dinamikler, gelecek yıllarda uluslararası ilişkileri, ticaret politikalarını ve bölgesel ittifakları şekillendirmeye devam edecek.

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        II- Savaşının başladığına şahit olduk. Rusya-Ukrayna ihtilafı bir küresel hâkimiyet, hegemonya savaşıdır. Küresel ticaret, para ve güvenlik, teknoloji düzenlerinde tektonik depremler yaşanıyor, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzen çatırdıyor, süreç sıcak çatışmalara yol açıyor. Atlantik’in iki yakasında, ABD ve Avrupa’da gittikçe korumacı, merkantil ve çatışmacı politikalar hâkim oluyor. ABD tedricen kaybettiği küresel rekabet gücünü yeniden tesis etmekten ziyade rakiplerinin (AB, Çin, Tayvan, Japonya) rekabetçiliğine zarar verecek politikalara yöneliyor. ABD’nin Ukrayna Savaşı stratejilerinin birinci kurbanı AB ekonomilerinin rekabet gücü kaybı.

        III- Asya-Pasifik’te Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve ASEAN’ın RCEP Anlaşmasıyla değer zinciri eksenli bir eklemlenme sürecine girmesiyle sembolleşen ‘Asya Çağı’ Atlantik İttifakı’nın ekonomik rekabetçiliğini de hızla erozyona uğratacak yüzyılın jeoekonomik gelişmesidir. Ticaret engellerini azaltmayı ve üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. RCEP’nin ekonomik sonuçları ticaretle sınırlı değil. Asya-Pasifik bölgesindeki jeopolitik ilişkileri ve güç dinamiklerini Çin lehine derinden sarstı. RCEP, en büyük üye ülke olarak Çin’e bölgedeki ekonomik etkisini artırma, dünya ekonomisinin merkezi haline gelen Asya ekonomi ve politiğinde müthiş bir jeoekonomik kaldıraç sağlama imkânı veriyor. Anlaşma, Çin’in bölgesel ticaret ve diplomasisini şekillendirme konusundaki rolünü oldukça güçlendirdi.

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