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        Borsaya ve halka arza ilgi 2024'te de sürecek

        FIRAT ÖZDEMİR - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:09
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        Borsaya ve halka arza ilgi 2024'te de sürecek
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        FIRAT ÖZDEMİR - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından AA muhabirine açıklama yapan Gönül, finansal piyasaların dünyadaki hareketlerden etkilendiğini söyledi.

        Borsaların da tüm gelişmelerinden etkilendiğini ifade eden Gönül, "Gördüğünüz gibi borsamız oldukça güçlü bir vaziyette. Borsamız dünya borsalarından pozitif ayrışarak devam ediyor. Borsa sabit getirili yatırım aracı değildir. Yatırımcıların, bütün riskleri göze almasını bekleriz. Borsadaki küçük yatırımcılar, her zaman yatırımcı mantığıyla bakmak ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcıların profesyonellerden destek alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        - Büyük şirketler borsaya dahil olacak

        Gönül, kısa zaman içerisinde 3 şirketin halka arzını onayladıklarını dile getirdi.

        Şirketlerin halka arza ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Gönül, şunları kaydetti:

        "Birkaç sene önce şirketlerin halka arzında tereddütler yaşadığını çok görüyorduk. Son zamanlarda şirketler halka arzın ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlamaya ve öğrenmeye başladı. Gördüğümüz kadarıyla yatırımcı da borsaya girmeye devam ediyor. Özellikle son 2 yıldır borsada hem talep hem de arz konusunda ciddi bir talep var. Bu durumun 2024 yılında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlıklar yapıyoruz, borsaya büyük şirketler geliyor. İnşallah bu şirketlerin halka arzlarını da başarıyla tamamlayacağız."

        - Halka arza giren şirketler daha büyüyerek istihdam sağlıyor

        Gönül, halka arzların şirketlere önemli katkı sağladığını anlatarak "Şirketlerin halka arzlardan gelen finansı, büyümek ve daha fazla istihdam yaratmak için kullanmalarını tercih ediyoruz. Bu duruma ağırlık veriyoruz. Şirketler daha çok istihdam sağlıyor ve büyüyor. Halka arz ile büyümenin en iyi büyümelerden olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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