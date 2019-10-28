Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Gaziantep, Sumudica ile sözleşme uzattı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Marius Sumudica

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı. Sumudica, başkan yardımcısı Mahsun Altunkaya ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

SUMUDICA; "BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizin de bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" diye konuştu.

MAHSUN ALTUNKAYA: "HOCAMIZDAN MEMNUNUZ"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, teknik direktör Sumudica'ya olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek; "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Ve bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve hocamızın takımımızı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜM ÖZMEN: "TAKIMIMIZ, TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Genel sekreter Müslüm Özmen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Sumudica kısa süre içerisinde hem bizlerin hem de taraftarlarımızın büyük sevdiği bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya devam edecek ve Türk Futbolu'nda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir. Sumudica'ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim neşteri vuruyor! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLTerim neşteri vuruyor!
Vedat Muriç: Rize'deyken Fenerbahçe'ye...
FUTBOL"Rize'deyken Fenerbahçe'ye..."
Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi! Galatasaray haberleri
FUTBOLFalcao'da son dakika gelişmesi
Golcüsü var golü yok! Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOLGolcüsü var golü yok
Beşiktaş Galatasaray derbisinin yazar yorumları! Yazarlar BJK GS maçını yorumladı
FUTBOLBeşiktaş - Galatasaray derbisinin yazar yorumları
Yeni yönetimin yoğun temposu sonuç verdi
FUTBOLYeni yönetimin temposu sonuç verdi
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
FUTBOLKapanış Başakşehir'de
Kartal topu bıraktı, kanatlandı!
FUTBOLTopu bıraktı, kanatlandı!
Yusuf Yazıcı'ya L'Equipe'den büyük onur
FUTBOLYusuf Yazıcı haftanın 11'inde
Caner bu kez alkış aldı
FUTBOLCaner bu kez alkış aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X