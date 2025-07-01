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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te hayvan pazarı kapatıldı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kentteki hayvan pazarının tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Karayılan, açıklamasında şap hastalığı iddialarına da açıklık getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:16
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        Gaziantep'te hayvan pazarı kapatıldı
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        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan şap hastalığı iddialarının doğru olmadığını, Kurban Bayramı sonrası tedbir ve inceleme amaçlı pazarın kapatıldığını söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak asli vazifelerinin hayvan sağlığını korumak olduğunu, bu sayede insan sağlığına bulaşıcı hastalıkların önlenebildiğini ifade eden Karayılan, şunları kaydetti:

        "Gıdanın güvenilirliği ve sağlığı bizim için çok kıymetli. Bizde şu ana kadar hayvan hastalıklarıyla ilgili herhangi bir şekilde şap ya da başka bir hayvan hastalığımız yok. Kurban Bayramı vesilesiyle bize doğu illerinden ciddi manada hayvan sevkiyatı oldu. Bayram sonrası şu an kendimizi kontrol edeceğiz, içeride ne kadar hayvanımız var, sayımlarını yapıyoruz. Dişi, erkek hayvanlarımız, süt hayvanımız ne kadar, ona bakıyoruz. Bunların tamamını aldıktan sonra güncellemelerimizi yapacağız ve belki de kısa süre içerisinde tekrardan açacağız. Şimdilik tedbir amaçlı pazarlarımızı kapattık ancak hiçbir şekilde hastalığımız söz konusu değildir."

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