Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler evlerine dönmeye başladı

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi bekleniyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.