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        Haberler Dünya Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü

        İsrail-Hamas çatışmaları 6. gününde sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:31
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

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        İsrail ile Hamas arasında çatışmalar 6. gününde devam ederken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.

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        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.

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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #israil
        #Hamas
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