Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
İsrail-Hamas çatışmaları 6. gününde sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalar 6. gününde devam ederken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.