Geçen yıl yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin Türk vatandaşı, yüzde 80.4'ü kişisel, yüzde 19.6'sı paket tur olmak üzere, yabancı ülkelerde toplam 4 milyar 896 milyon dolar turizm harcaması yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunun ( TÜİK) verilerine göre, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışında yaptığı kişi başı ortalama turizm harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Seyahatini kişisel olarak organize eden vatandaşların, kişi başı ortalama 528 dolar harcadığı görülürken, paket turla gidenlerin harcaması da kişi başı ortalama 789 doları buldu.

ORTALAMA KONAKLAMA 9.4 GÜN

Vatandaşlar, geçen yıl (beraberinde gidenler hariç tutulduğunda) en çok yüzde 43.3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışını ziyaret etti. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 21.5 ile iş amaçlı gidenler takip etti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların, gittikleri ülkelerde ise ortalama 9.4 gece konakladığı kayıtlara geçti. En çok Suudi Arabistan'da konaklayan vatandaşların, bu ülkenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),Irak ve Almanya'da kaldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'a en çok dini amaçlı (hac/umre) ziyaret gerçekleştirilirken, KKTC'ye en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, Irak ve Almanya'ya ise en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gidildiği belirlendi.