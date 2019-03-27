İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB),son bir yılda 7 bin 458 gemiden, 186 bin 804 metreküp atık toplandı. Niteliğine göre ayrıştırılan atıkların geri kazanımı sonucunda ise ekonomiye yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlandı.
Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, dünyanın en kalabalık su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 55 bin gemi hareketliliği yaşanıyor. Bu hareketlilik, ticaret ve turizm sektörü başta olmak üzere ekonomik kalkınmaya katkı sağlasa da, gemilerin beraberinde getirdiği zararlı atıklar denizler için büyük tehdit oluşturuyor.
110 PERSONELLE HİZMET VERİYOR
İBB, gemilerin zararlı atıklarını toplayarak hem deniz kirliliğinin önüne geçiyor hem de atıkları niteliğine göre ayrıştırıp işleyerek ekonomiye katkı sağlıyor.
İstanbul'un deniz sorumluluk alanında gemi atıklarını toplama yetkisine sahip tek kurum İBB, 14 atık alım gemisi ve 110 personeliyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Atıklarını teslim etmek isteyen gemi yetkilisi, İBB ile irtibata geçiyor. Geminin demirlediği noktaya atık alım gemisi yönlendirilerek sintine, slaç, slop, atık yağ, pis su gibi atıklar belli bir hizmet bedeli karşılığında teslim alınıyor. Ardından bu atıklar, İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen Haydarpaşa Gemi Atık Kabul Tesisi'ne getiriliyor.
7 BİN 458 GEMİDEN ATIK TOPLANDI
Burada geri kazanıma uygun hale getirmek için susuzlaştırma, arıtma, gazsızlaştırma ve tortuların ayrıştırılması ön işlemi uygulanıyor. Bu kapsamda İSTAÇ, son bir yılda 7 bin 458 gemiden toplam 186 bin 804 metreküp atık topladı. Arıtılan ve niteliğine göre ayrıştırılan atıklardan toplam 21 bin 901 metreküp atık yağ elde edildi.
Elde edilen atık yağlar, lisanslı tankerlerle İBB iştiraki Enerji AŞ'nin Ergene Geri Kazanım Tesisi'ne gönderiliyor. Dev silo tanklarında depolanan atıklar, reaktörler vasıtasıyla ısıtılarak atık solvent ve atık yağ elde ediliyor. Bunlar, petrokimya, otomotiv, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sanayi alanında ham madde olarak kullanılıyor.
Atıkların ham madde olarak geri kazandırılması ve ithalatın azaltılması sayesinde ekonomiye son bir yılda yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlandı.
SUYUN KİRLENMESİ ÖNLENDİ
Atık yağların geri dönüşümü, ekonominin yanı sıra çevreye de önemli fayda sağlıyor. Bilimsel araştırmalara göre, bir litre atık yağ, bir milyon litre temiz suyu kirletiyor.
İBB, bir yılda 21 bin 901 metreküp atığı geri dönüşüme kazandırarak aynı zamanda yaklaşık 22 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi.
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