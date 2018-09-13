Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ya da Avrupa Komisyonu başkanlığıyla ilgilenmediğini söyledi. Financial Times'a konuşan Lagarde "Avrupa Birliği'nde veya Avrupa Merkez Bankası'nda herhangi bir görev ile ilgilenmiyorum. Benim IMF'de çok önemli bir görevim var. Bu güzel gemiyi dalgalı suların ortaya çıkabileceği bir dönemde terk etmeyeceğim" diye konuştu.



SÜPER MARIO'NUN YERİNE KİM GELECEK?



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 8 yıllık görev süresi 2019 yılının Ekim ayında doluyor. Fransız basınının bilgisayar oyunu İtalyan asıllı Amerikalı tesisatçı “Süper Mario”ya atıfta bulunarak, “Süper Mario” lakabını taktığı Mario Draghi'nin yerine gelebilecek isimlerse şimdiden tartışılmaya başlandı.

LİSTEDE ÜÇ FRANSIZ



Bloomberg'in yaptığı 10 potansiyel isim listesinde üç Fransız daha bulunuyor. Lagarde de bu isimler arasındaydı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ile Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure de listede yer alıyor. 2003 -2011 yılları arasında Fransız Jean-Claude Trichet kuruma başkanlık yapmıştı.



Finlandiya Merkez Bankası'nın eski başkanı Erkki Liikanen ise ipi göğüslemeye en yakın aday olarak görülüyor.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann da adaylar arasında.

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