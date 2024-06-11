Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.051,37 %0,53
        DOLAR 32,3547 %-0,04
        EURO 34,7449 %-0,35
        GRAM ALTIN 2.405,43 %0,16
        FAİZ 42,95 %0,77
        GÜMÜŞ GRAM 30,34 %-1,95
        BITCOIN 66.780,00 %-4,06
        GBP/TRY 41,1874 %-0,15
        EUR/USD 1,0727 %-0,35
        BRENT 81,66 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 3.932,88 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GençBizzTech Türkiye finali gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        GençBizzTech Türkiye finali gerçekleşti

        İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen, bilim ve teknoloji tabanlı girişimciliği fen liselerine taşıyan GençBizzTech'te final heyecanı yaşandı. 28 ildeki 49 okuldan 352 girişim takımın başvurduğu GençBizzTech'te finale kalan EduTech, Çizgi Tasarım, Genç Beyinler, Atechna ve Simuzel takımları İş Kuleleri'nde gerçekleşen programda jüri karşısına çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GençBizzTech finali gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkân tanımak; yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde final heyecanı yaşandı.

        Fen liselerindeki öğrencilere odaklanan GençBizzTech programında 28 ildeki 49 fen lisesinden 352 girişim takımı 4 haftalık bir eğitim maratonuna katıldı. Bu süreçte öğrencilerle yapay zeka teknolojileri ile içerik oluşturma, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme eğitimlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji temelli iş fikri geliştirme yöntemleri, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanlarında çevrim içi eğitimler paylaşıldı. Eğitimlerin ardından Türkiye genelinde 352 takım arasında girişimleriyle öne çıkan 5 takım finalist olmaya hak kazandı.

        REKLAM

        ODAĞINDA İNSAN VAR

        Gençlerin geliştirdiği projelerde deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimler dikkat çekti.

        • Adıyaman’dan katılan Atechna takımı, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla, yapay zekâ ile güçlendirilmiş ve özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunan bir mobil uygulama geliştirdi.
        • Antalya’dan Çizgi Tasarım takımı, engelli bireylerin iş yeri ve toplu yaşam alanlarında daha iyi hizmet almasını sağlamak üzere görüntüleri metne ve metinleri ses dönüştüren; Türk İşaret Dili Sözlüğü uzantısıyla işaret dili hareketlerine çeviri yapan bir yazılım oluşturdu.
        • Tokat’tan Genç Beyinler takımı, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform oluşturdu. Yapay zekâ destekli algoritmalarla kişiselleştirilmiş tatil önerileri sunmak ve çeşitli etkinliklerle tatil deneyimini zenginleştirmek amaçlanıyor.
        • Balıkesir’den Edutech, geliştirdiği çizim robotuyla özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor. Mobil uygulama ve robotik aracın birlikte kullanılmasıyla öğrenme deneyiminin artırılması amaçlanıyor.
        • Balıkesir’den Simuzel takımı, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor. 25 metrekarelik simülasyon odalarının, deprem simülasyon cihazlarıyla donatılmasıyla 4 aşamalı eğitimler verilebiliyor.

        Bu yıl ilk defa düzenlenen GençBizzTech Programı Türkiye Finali’nde 352 takım arasından 5 takım finale kaldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda En İyi Proje olarak seçilen Edutech, teknoloji alanında özel olarak tasarlanmış deneyim ve eğitim odaklı programa katılım ödülü kazandı. GençBizzTech Program finaline kalan tüm takımlar da bir yıl süresince çevrimiçi teknoloji eğitimlerine erişim hakkı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Bankası
        #GençBizzTech
        #Genç Başarı Eğitim Vakfı
        #teknoloj
        #bilim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı