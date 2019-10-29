Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisi, ligde 9. hafta sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 6 puan toplayabildi ve 17. sırada yer aldı.

MUSTAFA KAPLAN: TEK KURUŞ TAZMİNAT TALEBİM OLMADI

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde görevden alınan teknik direktör Mustafa Kaplan, kırmızı-siyahlı kulüple para konuşmadığını ve tazminat talebinin olmadığını belirtti.

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklamaları yer alan Kaplan, Gençlerbirliği camiasının bir parçası olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.

Gençlerbirliği camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini aktaran Kaplan, "Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben, her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüpten ayrılmak için tazminat talep etmediğini vurgulayan Mustafa Kaplan, "Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, Gençlerbirliği taraftarı ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

MUSTAFA CAVCAV: KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK GEREKİYOR

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklaması yer alan Cavcav, futbolda ayrılıklar ve vedaların her zaman yaşandığını bildirdi.

Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Cavcav, "Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.