Bir süre önce yenilenen ve daha önce olduğu gibi yine Sakarya'da üretilecek olan Toyota Corolla, bantlardan inmeye başladı. Modelin yeni versiyonunda dizel motor seçeneği sunulmayacağı açıklanırken, bunun yerine hibrit bir ünitenin yer aldığı bildirildi.

Toyota fabrikasında düzenlenen "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış töreninde katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni Corolla ile birlikte Sakarya'daki Toyota Fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlasının hibrit teknolojisine sahip olduğunu duyurdu.

Oktay, "Bugüne kadar ülkemize 2.5 milyar dolar yatırım yapan Toyota ile önümüzdeki dönemde daha büyük iş birliği imkanlarına sahip olacağımıza inanıyorum" dedi.

'HİBRİTTE EMEKLEME AŞAMASINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2016'da üretime başlayan hibrit teknolojisi SUV modelinin ardından, Corolla'nın hibrit modelinin de Türkiye'de üretilmeye başlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, diğer firmaların da benzer açılımları olduğunu, bu çabaları desteklemek için hibrit otomobillere vergi avantajları sağlandığını, yüzde 50'ye varan tasarruf oranıyla çalışan hibrit araçlar için yüzde 50'yi bulan vergi indirimleri getirildiğini anlattı.

Böylece hibrit otomobillere yapılan yatırımların karşılık bulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Oktay, "Ülkemiz, hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasındadır. Örneğin, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 4 bine yakın hibrit, sadece 155 adet de elektrikli otomobil satışı oldu. Oysa ki toplam otomobil satışı, yarım milyona yakındır. Gerekirse yeni teşvikler getirerek, bu rakamları mutlaka yükseltmek kararındayız. Sakarya'da üretilen Toyota araçlarının 150 ülkeye ihraç ediliyor olması, bizim için ayrıca önemlidir" dedi.

'YERLİ OTOMOBİLDE ÖNCELİK HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OLMALI'

Hibrit ve elektrikli otomobil teknolojilerinde sağlanan hızlı gelişmelere dikkat çeken Fuat Oktay, "Bunların yakında büyük ölçüde konvansiyonel motorların yerini alması ihtimaller dahilinde. Türkiye olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için, her iki alanda da mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede milli otomobil markamızla ilgili çalışmalarda önceliğin hibrit ve elektrikli modellere verilmesi arzumuzu her fırsatta ifade ediyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DA AZALAN DİZELLER TÜRKİYE'DE ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yatırım yapan mevcut firmaları da desteklediklerini belirterek, kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık havada dizel atıklarının insan sağlığına verdiği zararın da, aşağı yukarı aynı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Avrupa'nın, özellikle dizel motorlu araçlarda zararlı emisyon oranının, izin verilenin çok üzerinde çıkması karşısında, sıkı önlemler almaya başladığını aktaran Oktay, Avrupa'daki son 30 yılın eğilimlerine bakıldığında dizel kullanımının yüzde 55'lerden yüzde 30'lara gerilediğini vurguladı. Oktay, Türkiye'de ise tam tersine yüzde 20'lerden yüzde 60'lara varan bir yükseliş görüldüğünü anlattı.

Pek çok ülkenin, dizelden başlayarak, petrol türevleriyle çalışan motorları yasaklama hazırlığı içinde olduğuna değinen Oktay, dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığını, evrenin havasıyla, suyuyla, yeşiliyle, üzerindeki yaşayan tüm canlılarıyla korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Fuat Oktay, Türkiye'nin ise kullandığı akaryakıtın neredeyse tamamına yakınını ithal eden bir ülke olarak, bu gelişmeleri yakından takip etmek durumunda bulunduğunu kaydetti.

SAKARYA'DA 2.4 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ

Törende konuşan Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan van Zyl, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin 1994 yılında ilk Türk yapımı 7. nesil Corolla ile üretime başladığını hatırlatarak, 12. nesil yeni Corolla Sedan ile yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Johan van Zyl, "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin üretime başladığı günden bu yana 2.4 milyondan fazla otomobil ürettiğini kaydeden Zyl, "Türkiye'deki üretim operasyonlarımıza 1.8 milyar eurodan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 milyon euroluk bir yatırımı temsil ediyor" diye konuştu.