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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Getir’den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama - Girişimcilik Haberleri

        Getir’den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama

        Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla barınak hayvanları için her yıl verdiği mama desteğine devam ettiğini açıkladı. Bu sene 1,5 milyon kap mama hedefi koyulan kampanyanın 9'uncu yılında bugüne kadar toplanan desteklerle yaklaşık 650 ton mama öğün olarak ulaştırılmış olacak 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:22
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        Hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama
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        Getir, kurulduğu 2015 yılından beri barınak hayvanları için verdiği mama desteğine ara vermeden devam ettiğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Getir, bu yıl da 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama toplayacak. Getir’in milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanan mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki barınaklarda patili dostların beslemesinde kullanılacak.

        Kampanya hakkında değerlendirmede bulunan Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan “Sektörünün öncüsü bir marka olarak, 2015’ten beri patili dostlarımıza destek konusunda da öncülük ediyor ve her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ‘Patiye El Ver’ kampanyamızı büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl da kullanıcılarımız ve iş ortaklarımızın desteği ile 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama toplayarak, dokuzuncu yılımızın sonunda yaklaşık 650 ton mamayı 52 ildeki patili dostlarımıza ulaştırmış olacağız. Bu sayıyı bu sene artırmayı hedefliyoruz. “Patiye El Ver” çağrımıza yanıt vererek bu desteği büyüten bütün Getir kullanıcılarına, Unilever’e ve HAYTAP’a ve teşekkür ediyoruz” dedi.

        KULLANICILAR PROJEYE DESTEK OLUYOR

        Verilen bilgiye göre “Patiye El Ver” kampanyasına Getir, pek çok hizmeti ile destek oluyor. Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu, GetirÇarşı, GetirAraç, GetirBiTaksi ve n11, verilen ilgili siparişler veya yapılan ilk yolculuklar için kullanıcıları adına mama desteğinde bulunuyor. Kampanyaya bireysel olarak katkıda bulunmak isteyen kullanıcılar ise Getir, GetirBüyük ve n11’de satışa sunulan “Yardım Maması” ürününü satın alarak patili dostlara mama desteğinde bulunabiliyor. Ayrıca Unilever de seçili ürünlerini sepete ekleyen Getir kullanıcıları adına mama desteğinde bulunuyor. Kampanya sonunda toplanan tüm mamalar HAYTAP aracılığıyla patili dostların beslenmesinde kullanılmak üzere seçili şehirlerdeki barınaklara gönderilecek.

        “Patiye El Ver” kampanyasına geçtiğimiz yıldan bugüne destek veren Unilever Türkiye, bu yıl da projenin destekçileri arasında yer alıyor. Unilever Türkiye, Getir ve GetirBüyük’te yer alan Unilever markalı ürün siparişlerine 2 kap mama desteğinde bulunuyor.

        Unilever Sürdürülebilir Yaşam Pusulası kapsamında sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla tüm canlılar için amaç sahibi markalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Unilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan ve Orta Asya Genel Müdürü Bilgehan Çevik, “Getir ile bir kez daha paylaştığımız bu yol arkadaşlığı Unilever Türkiye olarak sürdürülebilir iş yapış şeklimizin bir göstergesi. Gezegenimiz ve üzerindeki tüm canlılar için daha sağlıklı bir gelecek tasarlamak amacıyla çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

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