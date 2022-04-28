Ramazan Bayramı yaklaşırken tatilin 'köprü' yapılıp 9 güne çıkarılmamasına rağmen planlarını çok önceden yapan milyonlarca vatandaş yola çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır dün yaptığı açıklamada şehirlerarası otobüslerde bayram dönemi için doluluk oranının yüzde 70'i aştığını bildirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bu yıl pazar gününe denk gelen 1 Mayıs arife günü ve 2, 3, 4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nda hafta sonuyla birlikte 5 günlük tatil imkanı olduğunu belirtti.

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Bayram tatilinde yurt içine yönelik taleplerin daha yoğun olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Ramazan Bayramı'na girdiğimiz son hafta popüler destinasyon ve otellerin yüzde 100'e yakın doluluklara ulaşmasını bekliyoruz. Talepler Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs'a yoğunlaştı. Özellikle sanatçılı organizasyon yapan oteller daha çok tercih ediliyor. Destinasyon bazlı bakıldığında ise Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris, Kuşadası öne çıkan bölgelerimiz arasında yer alıyor" dedi.

2022 yılı son 2 yılda koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle zor dönemlerden geçen turizm sektörü için büyük önem taşıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı talebin eski günlere dönmesi hedefleniyor.

YATAK SAYISI 1.6 MİLYON

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesis verilerine göre Türkiye'de işletme belgeli ve belediye belgeli otellerinde sahip olduğu yatak sayısı, 2021 yılı Aralık ayında 1 milyon 639 bin 626’ya ulaştı. Antalya yatak sayısı bakımından 608 bin ile ilk sırada yer alırken bu şehri 218 bin ile İstanbul, 178 bin ile Muğla ve 54 bin ile İzmir takip ediyor.

SEYAHAT EDEN SAYISI KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE

Bu veri Türkiye'de aynı anda 1.6 milyon kişinin otellerde konaklayabileceği anlamına geliyor. Mevsimine göre belli bölgelerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılsa da hiç bir zaman Türkiye genelinde tam doluluk oranına ulaşılmıyor. Örneğin bayram tatili nedeniyle güney sahillerindeki oteller tam dolsa da kış otellerinin neredeyse tamamı sezon kapandığı için kapanmış durumda.

TÜİK verilerine göre ise 2021'in son çeyreğinde 8 milyon 948 bin, üçüncü çeyreğinde 18 milyon 786 bin, ikinci çeyreğinde 8 milyon 995 bin kişi ilk çeyreğinde ise 6 milyon 995 bin vatandaş yurt içinde seyahate çıktı. Yani seyahate çıkan kişi sayısı otel kapasitesinin çok üzerinde seyrediyor. Peki seyahate çıkanlar nerede kalıyor?

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, 2021:



TÜİK verilerine göre geçen yıl yurt içi seyahat sayısı 52 milyon 774 bin oldu. Bu kişi değil toplam seyahat sayısını yansıtıyor. Yani bir kişi yurtiçinde yıl boyunca örneğin 3 kez seyahat ettiyse bu 3 sefer verilere yansıyor.

OTEL VE PANSİYONUN PAYI YÜZDE 21

Bu seyahatlerin 33 milyon 346 bininde yani yüzde 63.2'sinde aile veya arkadaş evinde kalındı. Buna karşılık otelde kalınan seyahat sayısı 9 milyon 601 bin, pansiyonda kalınan seyahat sayısı ise 1 milyon 457 bin oldu. Otel ve pansiyonda kalınan seyahat sayısının toplam seyahat sayısındaki payı yüzde 20.9 oldu.

Konaklama türü Seyahat sayısı (bin) Oran (%) Ort. geceleme sayısı (gün) Arkadaş veya akraba evi 33.346 63,8 9,2 Otel ve Pansiyon 11.058 21,2 3,6 ve 3,9* Kendi evi 4.034 7,7 21 Diğer 4.336 8,3 6,6 Toplam 52.774 100 8,7 *Pansiyon ve otel ortalamaları ayrı ayrı verilmiştir

2021 yılında ortalama geceleme sayısı otellerde 3.6 gün, pansiyonlarda ise yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. Arkadaş veya aile evinde konaklayanlar ise ortalama 9.2 gün misafir oldu.

Seyahat amaçlarına bakıldığında da yukarıdaki verilerle uyumlu bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2021 yılında gerçekleştirilen 52 milyon 774 bin yurt içi seyahatin, 31 milyon 57 bini yani yüzde 58.8'i yakınları ziyaret amacıyla gerçekleştirildi. Bunu yüzde 30.2 ile 'gezi, eğlence, tatil' ve yüzde 5 ile 'sağlık' takip etti.

Seyahat amacı Seyahat sayısı (bin) Oran (%) Ort. Geceleme sayısı (gün) Gezi, eğlence, tatil 15.964 30,2 7,0 Kültür 68 0,3 3,3 Yakınları ziyaret 31.057 58,8 9,9 Sağlık 2.665 5,0 9,7 Toplantı, konferans,

kurs, seminer 503 0,9 2,8 Ticari ilişkiler, fuar 614 1,2 3,5 Diğer 1.802 3,4 4,4 Toplam 52.774 100,0 8,7

KİMLER SEYAHATE ÇIKIYOR?

Söz konusu seyahatlere hangi yaş grubunun çıktığına bakıldığında ise genç çalışanların yer aldığı 25-44 yaş grubu öne çıkıyor. Geçen yıl seyahatlerin yüzde 38.4'ü bu yaş grubu tarafından gerçekleştirilirken, bu yaş grubunu yüzde 24.6 ile 45-64, ve yüzde 19.6 ile 0-14 yaş grubu takip etti.

Yaş Seyahat sayısı (bin) Oran (%) Ort. Geceleme sayısı (gün) 0-14 10.318 19,6 8,5 15-24 5.959 11,3 8,2 25-44 20.241 38,4 6,7 45-64 12.976 24,6 9,7 65+ 3.280 6,2 18,5

65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinde ortalama geceleme sayısının beklendiği gibi diğer yaş gruplarına göre çok daha yüksek olduğu görüldü. En çok seyahat eden 25-44 yaş grubu ortalama 6.7 gün gecelerken, 65 yaş üstünde bu rakam 18.5 gün oldu.