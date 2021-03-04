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Gıda fiyatları endeksi 6.5 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı gıda fiyatları endeksi 116 ile 6.5 yılın zirvesine ulaştı

Gıda fiyatları endeksi 6.5 yılın zirvesinde
Reuters

Dünya gıda fiyatları Şubat ayında art arda dokuzuncu defa artış kaydederek şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker
fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayındaki 113.2 seviyesinden Şubat'ta 116'ya çıktı.
Ocak ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 113.3 olarak açıklanmıştı.

Küresel hububat hasadının 2020 yılında rekor kırma yolunda ilerlediğine dikkat çeken FAO, ilk göstergelere göre bu yıl üretimin 2020'nin de üzerine çıkabileceğini açıkladı. FAO hububat fiyatları endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %1.2 yükseldi. Bitkisel yağ fiyatları ise %6.2 arttı.

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